Первомай в Хабаровске: дегустация блюд, мастер-классы ЗОЖ, выставки и хорошее настроение

На стадионе имени Ленина развернулась ярмарка продукции хабаровских студентов, на которой учащиеся колледжей и техникумов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Вяземского представили выпечку, одежду, инвентарь для сада и дачи. Также можно было побывать и на православной выставке-ярмарке, посмотреть выступления православного театра «Встреча» и коллективов народного творчества. Любителей вкусно поесть ждала дегустация национальных кухонь: русской, якутской, белорусской, татарской, осетинской и армянской.

Ну, а для любителей здорового образа жизни состоялись соревнования по волейболу и баскетболу, игра Лазертаг и мастер-классы от фитнес-клуба «Наутилус», сообщает корр. ИА AmurMedia.