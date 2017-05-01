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10:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первомай в Хабаровске: дегустация блюд, мастер-классы ЗОЖ, выставки и хорошее настроение

Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.

После традиционного первомайского праздничного шествия от площади им. Ленина до Комсомольской площади хабаровчан и гостей города ждала насыщенная культурная программа.

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На стадионе имени Ленина развернулась ярмарка продукции хабаровских студентов, на которой учащиеся колледжей и техникумов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Вяземского представили выпечку, одежду, инвентарь для сада и дачи. Также можно было побывать и на православной выставке-ярмарке, посмотреть выступления православного театра «Встреча» и коллективов народного творчества. Любителей вкусно поесть ждала дегустация национальных кухонь: русской, якутской, белорусской, татарской, осетинской и армянской.

Ну, а для любителей здорового образа жизни состоялись соревнования по волейболу и баскетболу, игра Лазертаг и мастер-классы от фитнес-клуба «Наутилус», сообщает корр. ИА AmurMedia.

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