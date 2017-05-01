Московский метрополитен поздравил пассажиров с Днем весны и труда

«Мосметро поздравляет вас с Днем весны и труда!», — говорится в сообщении.

День международной солидарности трудящихся отмечается во многих странах мира 1 мая. В России этот день официально называется Праздником весны и труда, является государственным праздником и объявляется выходным днем.