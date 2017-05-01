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11:02 (мск), источник: Om1.ru

«Омск — город де сад»: по Любинскому проспекту прошумела музыкальная Омстрация

Красочное шествие с абсурдистскими плакатами в этом году было музыкальным, поэтическим и театральным, но не таким многочисленным, как ожидалось.

1 мая с самого утра центр Омска охватили праздничные мероприятия. С 9:00 от драмтеатра по Любинскому проспекту прошагала колонна демонстрации, в которой участвовали профоюзы, «Единая Россия» с «Молодой гвардией» и партия ЛДПР. Коммунисты и справедливороссы не стали присоединяться к шествию, устроив собственные митинги по обе стороны площади Ленина. В 10:00 эстафету перехватила омская Монстрация, которая в этом году взяла себе новое название — Омстрация, а также обзавелась музыкальным сопровождением и элементами уличного театра. Примерно в то же время на Любинском проспекте стартовал велопробег.

Омстрация, возможно, в силу прохладной погоды, стала не такой многочисленной, как ожидалось. Ранее организаторы заявляли, что планируют собрать около 1000 участников, но пришло в три раза меньше. На настроении это, впрочем, не сказалось. Омстранты со своим импровизированным уличным оркестром, в костюмах и с абсурдисткими плакатами прошагали по Любинскому проспекту к Музыкальному театру под лозунгом «Омск — город де сад».

Как всегда, изрядная часть лозунгов рождалась экспромтом. Проходя по Юбилейному мосту, который, как стало известно, требует срочного ремонта, колонна проскандировала: «Мост, не болей!».

Веселое и шумное шествие завершило свой маршрут на театральной площади, где развернулся концерт омских музыкантов и поэтичекие читки.

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