Их работа и опасна, и трудна: Казачьи дружины Дона заступили на дежурство

Безопасность жителей и гостей Ростова-на-Дону и региона в целом в период майских праздников обеспечивают патрули полицейских и казаков-дружинников. Для сотрудников, заступающих на службу, в преддверии затяжных выходных проведен инструктаж по мерам безопасности, порядку несения службы, организации взаимодействия между служебными нарядами, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

В частности, на Театральной площади областного центра состоялся торжественный развод работников правоохранительных органов, сводной сотни казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и конного взвода. Здесь была проведена проверка на наличие служебного удостоверения и соблюдения установленной формы одежды.

Стоит отметить, что донские казаки первыми в России сформировали муниципальные казачьи дружины. 29 сентября 1999 года в Ростовской области был принят закон от № 47-ЗС «О муниципальных казачьих дружинах», в настоящее время действующий под наименованием «О казачьих дружинах в Ростовской области». Этот закон и положил начало системной работе казаков в части обеспечения общественного порядка.

Дружины сформированы практически во всех муниципальных образованиях Донского края. В их составе службу несут семь конных взводов. Востребованы казаки и в природоохранной деятельности, в основном, по линии охраны рыбных запасов и охраны лесов. Около 200 казаков совместно с пограничниками участвуют в охране Государственной границы России на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.