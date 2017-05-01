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11:11 (мск), источник: Sputnik.by

Атаманов: наниматель должен понимать, что мы не рабы

Исполняющий обязанности Первого секретаря ЦК КПБ Георгий Атаманов поздравил с Первомаем всех слушателей радио Sputnik, которые живут на постсоветском пространстве.

Источник: Sputnik.by

Те, кто помнит массовые демонстрации, гром духовых оркестров, ощущение майского тепла и праздничные семейные застолья, могут рассказать молодым о «маевках» на природе и о духе народного единства. Исполняющий обязанности Первого секретаря ЦК КПБ Георгий Атаманов поздравил наших слушателей с Первомаем и рассказал о своих ощущениях в этот праздничный день.

«Мне бы хотелось поздравить с этим светлым праздником руководство и членов профсоюзных организаций, именно профсоюзам сегодня принадлежит огромная роль в воспитании трудящихся. Мы действительно построили социально-ориентированное государство, без всяких либеральных “измов”. Всем, кто меня слышит — мира, добра и благополучия, и при всем при этом нужно научиться отстаивать свои законные права и интересы, чтобы наниматель понимал — мы не рабы, а мы работники, которые своим трудом и талантом создают материальные богатства страны и надо, чтобы с нами считались», — сказал Атаманов.

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