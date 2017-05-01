Атаманов: наниматель должен понимать, что мы не рабы
Исполняющий обязанности Первого секретаря ЦК КПБ Георгий Атаманов поздравил с Первомаем всех слушателей радио Sputnik, которые живут на постсоветском пространстве.
Исполняющий обязанности Первого секретаря ЦК КПБ Георгий Атаманов поздравил с Первомаем всех слушателей радио Sputnik, которые живут на постсоветском пространстве.
Те, кто помнит массовые демонстрации, гром духовых оркестров, ощущение майского тепла и праздничные семейные застолья, могут рассказать молодым о «маевках» на природе и о духе народного единства. Исполняющий обязанности Первого секретаря ЦК КПБ Георгий Атаманов поздравил наших слушателей с Первомаем и рассказал о своих ощущениях в этот праздничный день.
«Мне бы хотелось поздравить с этим светлым праздником руководство и членов профсоюзных организаций, именно профсоюзам сегодня принадлежит огромная роль в воспитании трудящихся. Мы действительно построили