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10:17 (мск), источник: Интерфакс

На Красной площади началось первомайское шествие

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Первомайское праздничное шествие, организованное профсоюзами, началось на Красной площади в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «Интерфакса», участники шествия несут флаги Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), а также флаги партийной символики «Единой России», которая традиционно поддерживает профсоюзные первомайские акции.

Ранее в Московской федерации профсоюзов отмечали, что общая численность участников шествия должна составить порядка 100 тыс. человек

В целом, по предварительным оценкам крупнейшего российского профобъединения — Федерации независимых профсоюзов России, численность участников первомайских мероприятий составит более 2,5 млн членов профсоюзов по всей стране.

Девизом первомайской акции профсоюзов является призыв «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Помимо лозунгов, касающихся требований социального характера и трудовых прав, участники профсоюзных акций также выйдут с лозунгом «Терроризм — не пройдет».

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