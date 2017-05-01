На Красной площади началось первомайское шествие
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Первомайское праздничное шествие, организованное профсоюзами, началось на Красной площади в Москве.
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Первомайское праздничное шествие, организованное профсоюзами, началось на Красной площади в Москве.
Как передает корреспондент «Интерфакса», участники шествия несут флаги Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), а также флаги партийной символики «Единой России», которая традиционно поддерживает профсоюзные первомайские акции.
В целом, по предварительным оценкам крупнейшего российского профобъединения — Федерации независимых профсоюзов России, численность участников первомайских мероприятий составит более 2,5 млн членов профсоюзов по всей стране.
Девизом первомайской акции профсоюзов является призыв «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Помимо лозунгов, касающихся требований социального характера и трудовых прав, участники профсоюзных акций также выйдут с лозунгом «Терроризм — не пройдет».