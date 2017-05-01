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10:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожарные Хабаровска организовали выставку техники под открытым небом

Горожанам представили новейшие разработки в области защиты от огня, пожарную экипировку и средства тушения.

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16
фотографий
16
фотографий

Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.

Сегодня с 10 часов утра на стадионе имени Ленина в Хабаровске развернулся настоящий пожарный городок. Спецтехнику выстроили специально, чтобы показать жителям и гостям краевой столицы, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Накануне Первого мая, пожарной охране России исполнится 368 лет. В преддверии профессионального праздника в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошло торжественное собрание. А сегодня на стадионе имени Ленина была развернута выставка пожарной техники.

На стадионе были выставлены в ряд современная пожарная техника и аварийно-спасательное оборудование, предназначенные для тушения пожаров и спасения людей. Горожане смогли увидеть современные образцы специализированной техники, которые стоят на вооружения подразделений пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска.

Пожарные и спасатели показали посетителям последние технические новинки и рассказали, как они применяются на практике.

У каждой машины дежурили сотрудники МЧС, чтобы доступно рассказать о том, как работает техника, помочь ребятам посмотреть уникальные автомобили изнутри. Здесь можно было сфотографироваться на фоне машин и узнать, из чего состоит работа сотрудников МЧС.

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