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10:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток

Во вторник, 2 мая, круизный лайнер Costa Victoria пришвартуется во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Полностью график заходов круизных судов во Владивосток выглядит следующим образом:

2 мая — Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие — 23:00.

7 мая — Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие — 21:00.

20 мая — Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие — 23:00.

30 мая — Costa NeoRomantica, прибытие в 7:00, отплытие — 16:00.

31 мая — Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие — 23:00.

Василий Кучин.

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