Лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
Во вторник, 2 мая, круизный лайнер Costa Victoria пришвартуется во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Во вторник, 2 мая, круизный лайнер Costa Victoria пришвартуется во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Полностью график заходов круизных судов во Владивосток выглядит следующим образом:
2 мая — Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие — 23:00.
7 мая — Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие — 21:00.
20 мая — Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие — 23:00.
30 мая — Costa NeoRomantica, прибытие в 7:00, отплытие — 16:00.
31 мая — Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие — 23:00.
Василий Кучин.