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11:20 (мск), источник: БЕЛТА

Обновленное отделение больницы откроется в Ушачском районе

Праздник труда в районе кроме народных гуляний принесет местным жителям еще одно радостное событие. «Чем комфортнее условия в медучреждении, тем быстрее выздоравливают наши пациенты.

1 мая, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Торжественное открытие обновленного физиотерапевтического отделения и регистратуры состоится в Ушачской центральной районной больнице 1 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения Сергей Моисеев.

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Праздник труда в районе кроме народных гуляний принесет местным жителям еще одно радостное событие. «Чем комфортнее условия в медучреждении, тем быстрее выздоравливают наши пациенты. В ремонт вложено много сил и средств. На этот год было выделено Br350 тыс. Мы полностью обновили кабинеты приема в физиотерапевтическом отделении, регистратуру, холл и основные переходы, в которых стало светло, красиво и уютно. Заменены инженерные сети — канализация, водоснабжение, электрика. Установлены новые окна и двери. И работы еще продолжаются», — отметил Сергей Моисеев.

Кабинеты физиотерапевтического отделения оснащены новым медицинским оборудованием для процедур и мебелью. Особая гордость главврача — новая регистратура. Организация приема заметно улучшится с появлением новых многоканальных телефонов, а также дополнительных компьютеров. На них будут установлены программы, которые уже есть на остальной компьютерной технике, объединенной в сеть. Таким образом они также будут подключены к системам «Электронного рецепта» и «Электронной карточки пациента», которые внедрены в больнице.

«Наши пациенты могут на сайте больницы удаленно записываться на прием к врачу по интернету, а также получать онлайн-консультации врачей-специалистов через Skype. В сельской местности это еще один способ приблизить медицинские услуги к населению», — заключил Сергей Моисеев.

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