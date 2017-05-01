Обновленное отделение больницы откроется в Ушачском районе

Праздник труда в районе кроме народных гуляний принесет местным жителям еще одно радостное событие. «Чем комфортнее условия в медучреждении, тем быстрее выздоравливают наши пациенты. В ремонт вложено много сил и средств. На этот год было выделено Br350 тыс. Мы полностью обновили кабинеты приема в физиотерапевтическом отделении, регистратуру, холл и основные переходы, в которых стало светло, красиво и уютно. Заменены инженерные сети — канализация, водоснабжение, электрика. Установлены новые окна и двери. И работы еще продолжаются», — отметил Сергей Моисеев.

Кабинеты физиотерапевтического отделения оснащены новым медицинским оборудованием для процедур и мебелью. Особая гордость главврача — новая регистратура. Организация приема заметно улучшится с появлением новых многоканальных телефонов, а также дополнительных компьютеров. На них будут установлены программы, которые уже есть на остальной компьютерной технике, объединенной в сеть. Таким образом они также будут подключены к системам «Электронного рецепта» и «Электронной карточки пациента», которые внедрены в больнице.