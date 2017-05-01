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11:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Уфа пустует в выходные и красится людьми труда

Наплыва туристов по выходным в Уфу не наблюдается, а многие уфимцы предпочитать проводить выходные вне города.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

После субботника 23 апреля Уфа, к сожалению горожан, большей частью не преобразилась. Настоящим украшением города, по мнению опрошенных корреспондентом ИА REGNUM прохожих, являются не помпезные и зачатую безвкусные новые здания в центре, а простые незаметные труженики.

В выходные и праздничные дни город заметно пустеет: уфимцы выезжают на лоно природы, к родственникам в другие населенные пункты, сады и огороды. Обратный поток «из районов» в столицу республики, присутствует, но он явно меньше. «Из районов в Уфу ездили за покупками и повеселиться, иногда целыми семьями и молодежными компаниями, но последние года два с такой целью приезжают реже, — делятся наблюдениями уфимцы. — Зато чаще приезжают подработать, например, продать продукцию фермерского хозяйства».

В выходные дни, если в городе не проходят разного рода форумы и конгрессы, гостиницы и отели заполнены приблизительно на 20%. «В будние дни, за счет делового туризма, заполняемость гостиниц намного выше и может достигать 40−50%%, — отмечает экономист Константин Кузьминых. — В дни проведения масштабных мероприятий гостиницы могут быть заполнены более чем на 80%. Если по времени совпадает несколько мероприятий, бывает трудно найти свободный номер».

«Именно в выходные и праздничные дни нужно осуществлять плановый ремонт дорог, уверен таксист Николай Александров. — Город почти пуст, машин на дорогах мало, ремонт никому бы не помешал. Но уфимцы лентяи, трудится в выходные не хотят, и ремонт идёт в самое неподходящее для водителей время».

Действительно ли в Уфе на выходных не хотят работать? Судя по расписанию одного из отделений «Почты России», да. «Ну воскресенье понятно, — кивают головой жители города. Но почему почтовики не желают работать в субботу?».

Трудятся в выходные и строители, однако не на всех стройках города. Замечено, что чем успешнее дела у застройщика, тем дольше рабочая неделя у строителей.

Всегда есть работа и у медиков скорой помощи. Подстанция в микрорайоне Инорс отличается тем, что все её автомобили не имеют гаражных боксов. В день по Башкирии происходит около тысячи вызовов скорой, в Уфе — сотни вызовов. По словам медиков, в выходные скорую вызывают не реже, чем в будни, но ездить по выходным на вызовы более опасно, так как пациенты нередко находятся в неадекватном состоянии.

После традиционного субботника, мусора на улицах относительно немного, вдоль дорог до сих пор стоят и дожидаются вывоза пластиковые мешки с мусором. Во дворах относительно чисто. Много луж, кое-где груды подтаявшего снега. Дворников почти не видно. У тех, что есть, инвентарь представляет собой куски фанеры, ими дворники перегоняют по асфальту воду из луж. Побеседовать с представителем этой нужной профессии не удается, сотрудница ЖЭУ испуганно убегает.

Зато продавцы на рынке фотографироваться не боятся. По их словам, выручка в выходные больше, чем в будние дни. Качество товара и санитарно-гигиеническое состояние места торговли оставляет желать лучшего, но покупателей это обстоятельство не смущает: «Зато недорого!».

Одним из трудовых героев рынка можно по праву считать 31-летнего Ильгиза Гайнуллина из Благовещенского района. У молодого агрария небольшое фермерское хозяйство на 20 коров, за которыми, как он утверждает, ухаживают только члены его семьи. Сам он в это время реализует молоко по 35 рублей за литр. Он на свои деньги приобрел торговое оборудование, получил все необходимые разрешения и лицензии. «Я никогда не получал никаких субсидий, всё делаю на свой страх и риск, — утверждает Ильгиз. — Нужно пытаться изменить свою жизнь и жизнь своей семьи к лучшему, а не ныть».

Берег реки Уфимки. Паводок. Излюбленное место прогулок уфимцев. Все усеяно мусором. Трудно поверить, что совсем недавно Уфа была награждена дипломом правительства РФ II степени в конкурсе «Самое благоустроенное поселение России» среди столиц субъектов России.

Рискуя жизнью, садоводы на лодке перебираются на другой берег на свои земельные участки. Садоводство — это тоже труд. Их перевозит современный Дед Мазай. От берега он отталкивается жердью, а не веслом. На вопросы о наличии лицензии на перевозку пассажиров лодочник отвечать отказывается и поспешно уплывает.

Трудятся по выходным и праздничным дням транспортники. О состоянии уфимских дорог водители троллейбусов могут говорить долго и очень эмоционально. Зимние месяцы и март троллейбусники вспоминают с содроганием. На улице Кольцевой колеса троллейбусов попадали в ледяные колеи, на остановках не могли тронуться с места. Когда под проводами застревали фуры, водители мужчины выходили из своих «рогатых друзей» и помогали дальнобойщикам выталкивать их большегрузы, чтобы обеспечить проезд. «Троллейбусы на таких дорогах ломаются чаще, — жалуются водители. —  А ведь нам, как в старые времена, нужно выполнять план».

Не лучшего мнения об уфимских дорогах и собственники маршруток. Покупать новые автобусы не выгодно, они ломаются быстрее, чем начинают приносить прибыль, приходится ремонтировать старые автобусы, пока они «окончательно не сдохнут». Такому состоянию проезжей части рады в многочисленных автомастерских. Работа для них есть всегда.

А для религиозных уфимцев в выходные дни есть возможность посвятить себя труду молитвенному.

«Уфа город-труженик, — уверены уфимцы. — Труд многих уфимцев незаметен и непрестижен, но только благодаря ему этот город стоит и радует своих жителей и гостей уже без малого 450 лет».

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