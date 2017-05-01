В Киеве открылась фан-зона Евровидения

На главной сцене организовали концерт, а также показали фильм об участии Украины в песенном конкурсе.

Фан-зона будет работать ежедневно, в ней будут показывать фильмы и проводить концерты. Жители Киева гордятся тем, что в этом году музыкальный конкурс проходит на Украине.

Организаторы говорят, что шоу будет на высшем уровне.

«Сказочное событие Евровидение добралось до Украины. Полученный опыт, техническое оснащение и организация светового и звукового шоу помогут в дальнейшем развитии шоу-бизнеса и туризма страны», — сказал организатор фан-зоны Игорь Добруцкий.

На конкурсе, который стартует 9 мая, выступят исполнители из 40 стран. Молдову на Евровидении представит группа SunStroke Project с песней Hey Mamma.