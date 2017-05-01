В Киеве открылась фан-зона Евровидения
В центре украинской столицы на Софийской площади открылась
В центре украинской столицы на Софийской площади открылась
На главной сцене организовали концерт, а также показали фильм об участии Украины в песенном конкурсе.
Организаторы говорят, что шоу будет на высшем уровне.
«Сказочное событие Евровидение добралось до Украины. Полученный опыт, техническое оснащение и организация светового и звукового шоу помогут в дальнейшем развитии
На конкурсе, который стартует 9 мая, выступят исполнители из 40 стран. Молдову на Евровидении представит группа SunStroke Project с песней Hey Mamma.