В Омске после мокрого снега на Первомай ожидается потепление
Также метеорологи обещают сильный ветер и небольшие дожди в ближайшие дни.
Также метеорологи обещают сильный ветер и небольшие дожди в ближайшие дни.
Мокрый снег, сильный ветер и похолодание до минусовых температур ожидаются в Омской области, сообщает
1 мая днём +8…+13 ˚С, на севере региона +3 ˚С. Северный ветер 10−15 м/с, в отдельных районах порывы 18−23 м/с. Местами небольшие осадки: мокрый снег и дождь.
В последующие дни ожидается потепление. 2 мая ночью осадков не будет, днём — местами небольшой дождь. Температура ночью −1…−6 ˚С, днём +13…+18 ˚С, в северных районах — до +8 ˚С. Ветер
3 мая также ночью без осадков, днём — небольшой дождь местами. Температура ночью +1…+6 ˚С, днём +17…+22 ˚С. Ветер южный,