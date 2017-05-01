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10:57 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске после мокрого снега на Первомай ожидается потепление

Также метеорологи обещают сильный ветер и небольшие дожди в ближайшие дни.

Мокрый снег, сильный ветер и похолодание до минусовых температур ожидаются в Омской области, сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.

1 мая днём +8…+13 ˚С, на севере региона +3 ˚С. Северный ветер 10−15 м/с, в отдельных районах порывы 18−23 м/с. Местами небольшие осадки: мокрый снег и дождь.

В последующие дни ожидается потепление. 2 мая ночью осадков не будет, днём — местами небольшой дождь. Температура ночью −1…−6 ˚С, днём +13…+18 ˚С, в северных районах — до +8 ˚С. Ветер северо-западный, днём — юго-восточный 6−11 м/с. Порывы до 16 м/с в отдельных районах.

3 мая также ночью без осадков, днём — небольшой дождь местами. Температура ночью +1…+6 ˚С, днём +17…+22 ˚С. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, днём порывы до 15 м/с..

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