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10:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове запустили городские фонтаны

В донской столице открылся сезон работы фонтанов. В Ростове 15 фонтанов, и по традиции, теперь они будут работать до 1 октября.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Список городских фонтанов:

1. «Львы» (пр. Соколова, 15а).

2. «Покровский» (пр. Кировский, 34).

3. «Витязь» (пр. Буденовский, 59).

4. «Лира» (пер. Нахичеванский, 40а).

5. «Орфей» (ул. Большая Садовая, 172а).

6. «Ротонда» (пер. Нахичеванский, 25а).

7. «Девушки, собирающие виноград» (пр. Буденовский, 23а).

8. «Фантазия» (пл. Рабочая, 16).

9. «Литер № 4» (ул. Б. Садовая, 134/ул. Социалистическая, 157).

10. «Театральный» и «Каскад» (пл. Театральная, 16).

11. «Сбор винограда» (пр. Буденовский, 256).

12. Фонтан возле ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3).

13. Фонтан возле ТЦ «Сокол» (пр-т Стачки, 25).

14. Фонтан «Ростовчанка» (ул. Береговая).

15. Светомузыкальный фонтан на набережной реки Дон (ул. Береговая).

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