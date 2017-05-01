В Ростове запустили городские фонтаны
В донской столице открылся сезон работы фонтанов. В Ростове 15 фонтанов, и по традиции, теперь они будут работать до 1 октября.
В донской столице открылся сезон работы фонтанов. В Ростове 15 фонтанов, и по традиции, теперь они будут работать до 1 октября.
Список городских фонтанов:
1. «Львы» (пр. Соколова, 15а).
2. «Покровский» (пр. Кировский, 34).
3. «Витязь» (пр. Буденовский, 59).
4. «Лира» (пер. Нахичеванский, 40а).
5. «Орфей» (ул. Большая Садовая, 172а).
6. «Ротонда» (пер. Нахичеванский, 25а).
7. «Девушки, собирающие виноград» (пр. Буденовский, 23а).
8. «Фантазия» (пл. Рабочая, 16).
9. «Литер № 4» (ул. Б. Садовая, 134/ул. Социалистическая, 157).
10. «Театральный» и «Каскад» (пл. Театральная, 16).
11. «Сбор винограда» (пр. Буденовский, 256).
12. Фонтан возле ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3).
13. Фонтан возле ТЦ «Сокол» (пр-т Стачки, 25).
14. Фонтан «Ростовчанка» (ул. Береговая).
15. Светомузыкальный фонтан на набережной реки Дон (ул. Береговая).