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11:12 (мск), источник: VN.ru

Снег на 1 мая удивил новосибирцев

Сегодня утром в соцсетях начали появляться фотографии Новосибирска и районов области со свежим снегом. Осадки выпали в ночь на 1 мая, местами снежный покров достаточно внушительный. Новосибирцы удивились выходке природы, впрочем, в городе снег уже успел растаять.

Снег снова лег на землю в Кольцово, Верх-Туле, Тогучине, Бердске, Черепаново. Фотографии жители этих населенных пунктов поспешили выложить в Сеть. Люди удивлены возвращению непогоды, ведь совсем не давно в Новосибирске температура воздуха достигала плюс 25 градусов тепла. По всему городу прошли субботники, город начал преображаться к череде майских праздников.

«То 30-ку жары давит, то снежок подкидывает», — пишет пользователь под именем Ивана Васильевича. Впрочем, сибиряков капризами погоды не удивить. К тому же снег местами уже спел растаять.

По прогнозу синоптиков, действительно, на 1 мая местами ожидается снег с дождем. Днем в Новосибирске будет 5−10 градусов тепла, северный порывистый ветер с порывами до 12−15 метров в секунду. Сегодня ночью ожидаются заморозки — минус 1−6 градусов. Во вторник еще сильнее похолодает.

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