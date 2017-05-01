Снег на 1 мая удивил новосибирцев

Снег снова лег на землю в Кольцово, Верх-Туле, Тогучине, Бердске, Черепаново. Фотографии жители этих населенных пунктов поспешили выложить в Сеть. Люди удивлены возвращению непогоды, ведь совсем не давно в Новосибирске температура воздуха достигала плюс 25 градусов тепла. По всему городу прошли субботники, город начал преображаться к череде майских праздников.

«То 30-ку жары давит, то снежок подкидывает», — пишет пользователь под именем Ивана Васильевича. Впрочем, сибиряков капризами погоды не удивить. К тому же снег местами уже спел растаять.

По прогнозу синоптиков, действительно, на 1 мая местами ожидается снег с дождем. Днем в Новосибирске будет 5−10 градусов тепла, северный порывистый ветер с порывами до 12−15 метров в секунду. Сегодня ночью ожидаются заморозки — минус 1−6 градусов. Во вторник еще сильнее похолодает.