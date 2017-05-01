Троллейбусы на Южный берег Крыма теперь курсируют по ночам

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма. Так, например, первый рейс на Ялту будет отправляться в 5 утра, последний — в 23:30. С новым расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия.

Ранее в министерстве транспорта заявляли, что в ночное время в летний период на троллейбусном маршруте «Аэропорт “Симферополь” — г. Ялта» будут организованы дополнительные рейсы (c 05.00 утра до 02.00 ночи).

Кроме того, в графики движения автобусов междугородных маршрутов внесут изменения с учетом введения остановки «Симферополь (Аэропорт)». Для удобства пассажиров собираются открыть кассы непосредственно в аэропорту в зоне терминала А.