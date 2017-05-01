В Калининграде запустили 12 фонтанов

Сообщает об этом пресс-служба мэрии Калининграда.

1 мая 2017 года в 8.00 заработали 12 городских фонтанов: в сквере у Борющихся зубров, у стадиона «Балтика», у Дома искусств, над подземным паркингом объекта «Городской общественно-деловой центр «Калининград-750», на площади Победы (три фонтана), в сквере у памятника Шиллеру, у монумента «Мать-Россия», фонтаны «Голубой ручей», «Тихий сквер», «Детский» в зоне отдыха на озере Верхнее.



На текущее содержание 12 городских фонтанов в бюджете Калининграда на 2017 год предусмотрено 3 млн рублей. В соответствии с требованиями, прописанными в муниципальном контракте, подрядчик — ООО «АСМ» должен будет с период с 1 мая по 30 сентября производить уборку, вывоз мусора с парапетов, из чаш фонтанов, осуществлять регулярный осмотр конструкций, инженерных систем, колодцев, проверку работы систем и регулировку параметров, а также не реже 1 раза в месяц производить замену воды в фонтанах, очистку чаш от ила, твердых предметов механизированным способом и специализированными моющими средствами.