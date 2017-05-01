В Калининграде запустили 12 фонтанов
12 городских фонтанов Калининграда запустили ранним утром 1 мая. Они будут радовать калининградцев и гостей города до 1 октября.
12 городских фонтанов Калининграда запустили ранним утром 1 мая. Они будут радовать калининградцев и гостей города до 1 октября.
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1 мая 2017 года в 8.00 заработали 12 городских фонтанов: в сквере у Борющихся зубров, у стадиона «Балтика», у Дома искусств, над подземным паркингом объекта «Городской
На текущее содержание 12 городских фонтанов в бюджете Калининграда на 2017 год предусмотрено 3 млн рублей. В соответствии с требованиями, прописанными в муниципальном контракте, подрядчик — ООО «АСМ» должен будет с период с 1 мая по 30 сентября производить уборку, вывоз мусора с парапетов, из чаш фонтанов, осуществлять регулярный осмотр конструкций, инженерных систем, колодцев, проверку работы систем и регулировку параметров, а также не реже 1 раза в месяц производить замену воды в фонтанах, очистку чаш от ила, твердых предметов механизированным способом и специализированными моющими средствами.