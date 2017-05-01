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11:25 (мск), источник: Интерфакс

Первомайское шествие стартовало в Петербурге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Колонны участников первомайского шествия в понедельник утром начали движение по центру Петербурга.

Шествие стартовало в 11:00 в районе станции метро «Маяковская», в авангарде выступила колонна представителей профсоюзных организаций и городского правительства.

В акции участвуют губернатор Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь Албин и начальник петербургского главка МВД Сергей Умнов.

В шествии также участвуют сторонники различных политических партий и общественных движений.

Позднее к демонстрации подключатся активисты оппозиции, вместе с ними в колонне пройдут градозащитники, представители ЛГБТ-движения и экологические активисты. Все они соберутся на Лиговском проспекте и пройдут по Невскому проспекту, завершив шествие акцией на Марсовом поле.

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