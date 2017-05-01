Первомайское шествие стартовало в Петербурге
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Колонны участников первомайского шествия в понедельник утром начали движение по центру Петербурга.
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Колонны участников первомайского шествия в понедельник утром начали движение по центру Петербурга.
Шествие стартовало в 11:00 в районе станции метро «Маяковская», в авангарде выступила колонна представителей профсоюзных организаций и городского правительства.
В акции участвуют губернатор Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров,
В шествии также участвуют сторонники различных политических партий и общественных движений.
Позднее к демонстрации подключатся активисты оппозиции, вместе с ними в колонне пройдут градозащитники, представители