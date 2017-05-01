МЧС просит пермяков воздержаться от сплавов на время паводка
В службе спасения зарегистрировались уже 16 групп туристов.
В службе спасения зарегистрировались уже 16 групп туристов.
Спасатели просят пермяков не ходить на сплавы до конца половодья.
«В период активной фазы паводка на любых реках Пермского края сплавляться опасно! В зависимости от интенсивности таяния рек, возможны заторы на извилистых участках их русел», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным Пермской краевой службы спасения, на сегодня зарегистрировано 16 туристических групп на водных маршрутов. К сожалению, далеко не все туристы соблюдают требования законодательства. Многие выходят на сплав, не оставив данные о своей группе в службе спасения.
Регистрацию нужно пройти за 10 дней до начала путешествия. Сделать это можно в пермской краевой службе спасения можно по телефону