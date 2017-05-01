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11:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС просит пермяков воздержаться от сплавов на время паводка

В службе спасения зарегистрировались уже 16 групп туристов.

Спасатели просят пермяков не ходить на сплавы до конца половодья.

«В период активной фазы паводка на любых реках Пермского края сплавляться опасно! В зависимости от интенсивности таяния рек, возможны заторы на извилистых участках их русел», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным Пермской краевой службы спасения, на сегодня зарегистрировано 16 туристических групп на водных маршрутов. К сожалению, далеко не все туристы соблюдают требования законодательства. Многие выходят на сплав, не оставив данные о своей группе в службе спасения.

Регистрацию нужно пройти за 10 дней до начала путешествия. Сделать это можно в пермской краевой службе спасения можно по телефону +7 (342) 267−82−59.

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