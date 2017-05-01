МЧС просит пермяков воздержаться от сплавов на время паводка

Спасатели просят пермяков не ходить на сплавы до конца половодья.

«В период активной фазы паводка на любых реках Пермского края сплавляться опасно! В зависимости от интенсивности таяния рек, возможны заторы на извилистых участках их русел», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным Пермской краевой службы спасения, на сегодня зарегистрировано 16 туристических групп на водных маршрутов. К сожалению, далеко не все туристы соблюдают требования законодательства. Многие выходят на сплав, не оставив данные о своей группе в службе спасения.