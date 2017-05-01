В Воронеже автомобилисты к 1 Мая выстроили серп и молот из машин

Воронежские автомобилисты выстроили из 83 машин фигуру серпа и молота и надпись «1 мая» на парковке у сити-парка «Град». Таким образом участники группы «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» поздравили горожан с 1 Мая.

Автомобилисты составили фигуру еще в пятницу, 28 апреля, но до праздника не публиковали фото и видеосъемку — «пусть это поздравление будет для воронежцев сюрпризом», сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» один из организаторов автофлешмоба Оксана.

В построении фигуры приняли участие и два грузовых автомобиля. Композиция к 1 Мая по количеству участников стала самой массовой в 2017 году.

Контекст

Поздравление горожан автофлешмобами стало традицией для участников группы ««Местоположение ДПС Воронеж». В первый раз в 2017 года автомобилисты выстроили сердце из машин ко Дню всех влюбленных, 14 февраля. Тогда в автофлешмобе поучаствовали 60 машин, на построение фигуры ушло 1,5 часа.

После этого автомобилисты сформировали фигуру в форме звезды ко Дню защитника Отечества, 23 февраля, а также составили надпись «8 марта» и цветок из 75 машин к Международному женскому дню.

Каждый раз автомобилисты проводят аэросъемку флешмоба.