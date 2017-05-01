В Иркутской области 1 мая открылась навигация на реках
С 15 мая навигация будет открыта на Иркутском, Братском,
С 15 мая навигация будет открыта на Иркутском, Братском,
Навигация на реках Иркутской области открыта 1 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
На озере Байкал, а также на Братском, Иркутском и
«Сотрудники ГИМС имеют право проверить наличие удостоверения на право управления маломерным судном, судовой билет, соответствие бортовых номеров, правильное нанесение их на судне», — говорится в сообщении ГУ МЧС.