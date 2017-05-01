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11:45 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутской области 1 мая открылась навигация на реках

С 15 мая навигация будет открыта на Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и озере Байкал.

Навигация на реках Иркутской области открыта 1 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

На озере Байкал, а также на Братском, Иркутском и Усть-Илимском водохранилищах навигация будет открыта с 15 мая. В навигационный период безопасность будут обеспечивать 40 патрульных судов и 88 государственных инспекторов по маломерным судам.

«Сотрудники ГИМС имеют право проверить наличие удостоверения на право управления маломерным судном, судовой билет, соответствие бортовых номеров, правильное нанесение их на судне», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

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