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11:53 (мск), источник: РБК

МВД утвердило требования к экзаменаторам ГИБДД

МВД утвердило квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают экзамен на право управления транспортными средствами. В ведомстве считают, что экзаменатор должен уметь распознавать и предотвращать возможные конфликты.

Источник: РИА "Новости"

Министерство внутренних дел утвердило квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают у будущих водителей экзамен на право управления транспортными средствами. Сообщение размещено на сайте ведомства и на сайте Госавтоинспекции.

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В сообщении отмечается, что кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор «должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения», а в в конфликтных ситуациях «уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

В соответствии с утвержденными требованиями, главная задача экзаменатора — принятие решения о допуске кандидата в водители к управлению транспортным средством «на основании проверки наличия у кандидата в водители необходимых знаний и навыков».

Ведомство отмечает, что при разработке требований к экзаменаторам, был учтен международный опыт и результаты «проведенного качественного отбора» среди тех сотрудников Госавтоинспекции, которые принимают экзамены сейчас.

Составители квалификационных требования рассчитывают, что эта мера позволит не только повысить профессиональный уровень инспекторов и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и «уровень доверия» к экзаменаторам и сотрудникам ведомства в целом.

Квалификационные требования к сотрудникам Госавтоинспекции, отвечающим за прием экзаменов на право управления транспортными средствами, вступают в силу с сегодняшнего дня, говорится на сайте МВД,

Комментарии
2
Сергей Даринский
Такие новости про ,,профессиональные навыки экзаменаторов" выглядят простым лицемерием при том, что в РФ по-прежнему можно запросто купить права (экзамен). Чем и пользуется примерно 50% кандидатов в водители.
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Иван Петров
А кто будет экзаменовать экзаменаторов?
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