В Москве завершилась профсоюзная демонстрация

Источник: РИА "Новости"

Читайте также Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. На Красной площади завершилась первомайская профсоюзная демонстрация, передает корреспондент ТАСС с места события. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе выступления сообщил, что в московском шествии приняли участие 100 тыс. человек. Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД по Москве ранее привели данные, что в шествии профсоюзов в центре столицы участвовали около 130 тыс. человек. Демонстрация прошла под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Среди других профсоюзных лозунгов звучали такие, как «МРОТ — на уровень прожиточного минимума!», «Детям — право на отдых и оздоровление!».

Источник: РИА "Новости"

«Это и есть то, что необходимо каждому человеку — достойная жизнь, опирающаяся на трудовой вклад человека», — отметил ранее Шмаков в беседе с корреспондентом ТАСС. Профсоюзный лидер напомнил также о международном характере Первомая. «Более чем в 140 странах в этот день профсоюзы организуют праздники, свои выступления и митинги. Международный характер в том, что тот вариант глобализации, который сейчас проходит, он приносит нищету во все страны, а не только в Россию. Поэтому мы вместе, всем миром выступаем за достойный труд и достойную оплату его», — заявил председатель ФНПР. Кроме того, традиционный лозунг 1 мая — «За мир!».

Нам необходим мир. Если будет мир, то мы добьемся всего того, что требуем Михаил Шмаков Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Шествие по Красной площади началось в 10:00 мск. В нем приняли участие не только профсоюзные активисты. В колоннах видны флаги партии «Единая Россия» и ОНФ, звучат традиционные для 1 мая песни советских композиторов.

Источник: РИА "Новости"