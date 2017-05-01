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12:24 (мск), источник: ТАСС

В Москве завершилась профсоюзная демонстрация

В колонне профсоюзных активистов прошел мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. На Красной площади завершилась первомайская профсоюзная демонстрация, передает корреспондент ТАСС с места события.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе выступления сообщил, что в московском шествии приняли участие 100 тыс. человек. Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД по Москве ранее привели данные, что в шествии профсоюзов в центре столицы участвовали около 130 тыс. человек.

Демонстрация прошла под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Среди других профсоюзных лозунгов звучали такие, как «МРОТ — на уровень прожиточного минимума!», «Детям — право на отдых и оздоровление!».

Источник: РИА "Новости"

«Это и есть то, что необходимо каждому человеку — достойная жизнь, опирающаяся на трудовой вклад человека», — отметил ранее Шмаков в беседе с корреспондентом ТАСС.

Профсоюзный лидер напомнил также о международном характере Первомая. «Более чем в 140 странах в этот день профсоюзы организуют праздники, свои выступления и митинги. Международный характер в том, что тот вариант глобализации, который сейчас проходит, он приносит нищету во все страны, а не только в Россию. Поэтому мы вместе, всем миром выступаем за достойный труд и достойную оплату его», — заявил председатель ФНПР.

Кроме того, традиционный лозунг 1 мая — «За мир!».

Нам необходим мир. Если будет мир, то мы добьемся всего того, что требуем
Михаил Шмаков
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Шествие по Красной площади началось в 10:00 мск. В нем приняли участие не только профсоюзные активисты. В колоннах видны флаги партии «Единая Россия» и ОНФ, звучат традиционные для 1 мая песни советских композиторов.

Источник: РИА "Новости"

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин.

На первомайскую демонстрацию приехал также мэр столицы Сергей Собянин, он прошел в колонне профсоюзных активистов.

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