В Москве завершилась профсоюзная демонстрация
В колонне профсоюзных активистов прошел мэр столицы Сергей Собянин.
В колонне профсоюзных активистов прошел мэр столицы Сергей Собянин.
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. На Красной площади завершилась первомайская профсоюзная демонстрация, передает корреспондент ТАСС с места события.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе выступления сообщил, что в московском шествии приняли участие 100 тыс. человек. Вместе с тем в
Демонстрация прошла под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Среди других профсоюзных лозунгов звучали такие, как «МРОТ — на уровень прожиточного минимума!», «Детям — право на отдых и оздоровление!».
«Это и есть то, что необходимо каждому человеку — достойная жизнь, опирающаяся на трудовой вклад человека», — отметил ранее Шмаков в беседе с корреспондентом ТАСС.
Профсоюзный лидер напомнил также о международном характере Первомая. «Более чем в 140 странах в этот день профсоюзы организуют праздники, свои выступления и митинги. Международный характер в том, что тот вариант глобализации, который сейчас проходит, он приносит нищету во все страны, а не только в Россию. Поэтому мы вместе, всем миром выступаем за достойный труд и достойную оплату его», — заявил председатель ФНПР.
Кроме того, традиционный лозунг 1 мая — «За мир!».
Нам необходим мир. Если будет мир, то мы добьемся всего того, что требуем
Шествие по Красной площади началось в 10:00 мск. В нем приняли участие не только профсоюзные активисты. В колоннах видны флаги партии «Единая Россия» и ОНФ, звучат традиционные для 1 мая песни советских композиторов.
Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин.
На первомайскую демонстрацию приехал также мэр столицы Сергей Собянин, он прошел в колонне профсоюзных активистов.