Май в Минске начался с мокрого снега

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег наблюдался утром 1 мая в Минске, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Минувшей ночью на большей части страны прошли осадки, кое-где — в виде снега. Утром в течение получаса в столице шел небольшой снег, но он уже растаял», — констатировали в Гидромете.

Завтра ночью в некоторых районах страны температура составит от минус 1 до плюс 5. «Во вторник, 2 мая, местами также ожидаются осадки, в основном это будет дождь, но может наблюдаться и снег», — рассказали специалисты.

В Гидромете также сообщили, что на текущей неделе резкого потепления ждать не стоит.