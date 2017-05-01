Май в Минске начался с мокрого снега
«Минувшей ночью на большей части страны прошли осадки,
«Минувшей ночью на большей части страны прошли осадки,
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег наблюдался утром 1 мая в Минске, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Минувшей ночью на большей части страны прошли осадки,
Завтра ночью в некоторых районах страны температура составит от минус 1 до плюс 5. «Во вторник, 2 мая, местами также ожидаются осадки, в основном это будет дождь, но может наблюдаться и снег», — рассказали специалисты.
В Гидромете также сообщили, что на текущей неделе резкого потепления ждать не стоит.