В городах России прошли первомайские демонстрации

На территории России прошли марши и демонстрации, посвященные Дню весны и труда. Первыми акции провели жители Дальнего Востока. Во Владивостоке, по оценкам властей, на демонстрацию вышли свыше 20 тыс. человек, в том числе и.о. мэра Константин Межонов.

Мероприятия также прошли в Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске. По оценкам Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), на всем Дальнем Востоке в митингах и шествиях приняли участие 508 тыс. человек. Самыми многочисленными, по данным ФНПР, стали акции в Якутске (100 тыс. участников) и Хабаровске (41 тыс.).

Шествие профсоюзов прошло и в Москве. Оно началось в 10:00 мск. Участники прошли по Большой Ордынке на Красную площадь через Васильевский Спуск. Во главе колонны находились мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФНПР Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антоновцев. Столичный главк МВД оценил число собравшихся в 130 тыс.

Собянин также направил жителям города поздравительную телеграмму, в которой выразил благодарность за «талант, трудовые достижения и любовь к нашей прекрасной Москве».