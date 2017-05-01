В городах России прошли первомайские демонстрации
В Москве в шествии участвовал мэр Сергей Собянин. Столичная полиция насчитала 130 тыс. участников.
В Москве в шествии участвовал мэр Сергей Собянин. Столичная полиция насчитала 130 тыс. участников.
На территории России прошли марши и демонстрации, посвященные Дню весны и труда. Первыми акции провели жители Дальнего Востока. Во Владивостоке, по оценкам властей, на демонстрацию вышли свыше 20 тыс. человек, в том числе и.о. мэра Константин Межонов.
Мероприятия также прошли в Хабаровске, Якутске и
Шествие профсоюзов прошло и в Москве. Оно началось в 10:00 мск. Участники прошли по Большой Ордынке на Красную площадь через Васильевский Спуск. Во главе колонны находились мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФНПР Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антоновцев. Столичный главк МВД оценил число собравшихся в 130 тыс.
Собянин также направил жителям города поздравительную телеграмму, в которой выразил благодарность за «талант, трудовые достижения и любовь к нашей прекрасной Москве».
В акции в
Участники планируют пройти по Невскому проспекту на Марсово поле.
Глава ФНПР Михаил Шмаков пояснил, что основным требованием демонстрантов является повышение зарплаты, а также улучшение условий труда, передает «РИА Новости». Участники акций выступали и за уменьшение вредных факторов на производстве и выполнение социальных гарантий трудящихся.
Тем временем в Новосибирске прошла традиционная «Монстрация», в этом году акция была согласована властями. Представитель мэрии города оценил число участников в 3 тыс., передает «Интерфакс». Во главе «Монстрации» был развернут плакат со снежинками и надписью: «Запрещена в России».
«Все запрещено в России — зима запрещена в России, “Монстрация” запрещена в России, а у нас, наоборот, все разрешено. Сложно объяснить одной
В 2016 году в шествии на Красной площади, по оценкам столичного главка МВД, участвовали 100 тыс. человек. По всей России на публичные акции тогда вышли около 2,5 млн человек.