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12:36 (мск), источник: РБК

В городах России прошли первомайские демонстрации

В Москве в шествии участвовал мэр Сергей Собянин. Столичная полиция насчитала 130 тыс. участников.

Источник: РИА "Новости"

На территории России прошли марши и демонстрации, посвященные Дню весны и труда. Первыми акции провели жители Дальнего Востока. Во Владивостоке, по оценкам властей, на демонстрацию вышли свыше 20 тыс. человек, в том числе и.о. мэра Константин Межонов.

Участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке | Источник: РИА "Новости"

Мероприятия также прошли в Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске. По оценкам Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), на всем Дальнем Востоке в митингах и шествиях приняли участие 508 тыс. человек. Самыми многочисленными, по данным ФНПР, стали акции в Якутске (100 тыс. участников) и Хабаровске (41 тыс.).

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Шествие профсоюзов прошло и в Москве. Оно началось в 10:00 мск. Участники прошли по Большой Ордынке на Красную площадь через Васильевский Спуск. Во главе колонны находились мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФНПР Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антоновцев. Столичный главк МВД оценил число собравшихся в 130 тыс.

Собянин также направил жителям города поздравительную телеграмму, в которой выразил благодарность за «талант, трудовые достижения и любовь к нашей прекрасной Москве».

В акции в Санкт-Петербурге приняли участие губернатор Георгий Полтавченко и спикер заксобрания Вячеслав Макаров, она началась в 11:00 мск.

Участники планируют пройти по Невскому проспекту на Марсово поле.

В этом году мероприятия проходят под девизом: «За достойную работу, зарплату, жизнь»

Глава ФНПР Михаил Шмаков пояснил, что основным требованием демонстрантов является повышение зарплаты, а также улучшение условий труда, передает «РИА Новости». Участники акций выступали и за уменьшение вредных факторов на производстве и выполнение социальных гарантий трудящихся.

Тем временем в Новосибирске прошла традиционная «Монстрация», в этом году акция была согласована властями. Представитель мэрии города оценил число участников в 3 тыс., передает «Интерфакс». Во главе «Монстрации» был развернут плакат со снежинками и надписью: «Запрещена в России».

Участники акции «Монстрация» на Красном проспекте в Новосибирске | Источник: РИА "Новости"

«Все запрещено в России — зима запрещена в России, “Монстрация” запрещена в России, а у нас, наоборот, все разрешено. Сложно объяснить одной какой-то версией, это пространство для трактовок», — пояснил Артем Лоскутов (цитата по «Интерфаксу»).

В 2016 году в шествии на Красной площади, по оценкам столичного главка МВД, участвовали 100 тыс. человек. По всей России на публичные акции тогда вышли около 2,5 млн человек.

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