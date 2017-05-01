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15:43 (мск), источник: dostup1.ru

Верблюд, оркестр и небо «в горошек»: челябинцы отмечают Первомай-2017

Около 15 тыс. человек прошлись сегодня по площади Революции.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Праздничный день 1 мая в Челябинске получился разным: своя жизнь в парках, своя — на улицах города. В городском бору, например, сейчас заканчивается массовый субботник, совмещенный с концертом местных коллективов и митингом, во Дворце спорта «Юность» продолжаются двухдневные состязания «Зов Танкограда», где атлеты приседают со штангой над головой, на Кировке поют песни под балалайку и угощают пловом с бараниной, в зоопарке празднуют день рождения лисицы Майи. Однако главным местом Первомая традиционно стала площадь Революции, где несколько тысяч челябинцев — студенты, школьники, труженики, профсоюзные активисты с флагами и транспарантами — прошлись огромной колонной. С трибуны их приветствовали Владимир Мякуш, Евгений Тефтелев, Владимир Бурматов. И все это — без дождя, в солнечный уютный день. Праздник наблюдал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дороги для проведения шествий начали закрывать еще до 10 часов утра. В это время на Театральной площади уже собрался народ, музыканты — местные поп-рок-группы, пели песни из репертуара Елки, групп «Звери», «Руки вверх», «Леприконсы».

Воздушных шаров было, как минимум, в два раза больше, чем самих людей — сложилось впечатление, что это не Первомай, а чья-то большая свадьба или день рождения. А когда детвора радостно выпускала шарики из рук, безоблачное небо над Челябинском приобретало эффект «ярко-красного горошка».

В это время на Кировке строились колонны правящей партии России. Их развлекали музыканты в исторических русских костюмах, они пели народные песни, аккомпанируя себе балалайкой и баяном. Артистам громко и выразительно подпевал председатель регионального Заксобрания Владимир Мякуш.

Креативно подошли к вопросу энергетики Урала. Их колонну возглавил верблюд Григорий, который сегодня стал объектом для многочисленных селфи и «звездой» социальных сетей.

Вместе с ним в составе демонстрантов прошел маленький духовой оркестр. Кроме того, всех желающих накормили настоящим узбекским пловом и напоили горячим чаем.

Две «реки» людей — с Кировки и Театральной площади — встретились возле памятника Ленина. Все они — радостные, нарядные, праздничные — скандировали вечные лозунги: «Росту цен — опережающий рост зарплаты», «Детям — особую заботу государства», «Мы за индексацию зарплат и пенсий», «МРОТ на уровень прожиточного минимума».

В символической машине «пустых обещаний» проехал человек в образе капиталиста. Он пообещал своим работягам достойную зарплату: тысяч пять, может быть, пять с половиной. Из нового также — металлурги и горняки, которые просили спасти Верхний Уфалей от безработицы («Уфалейникель» уже сократил около 1,5 тыс. сотрудников. — Прим. АН «Доступ»).

«Участие в шествии для меня — это один из способов показать свою любовь к стране и к Южному Уралу. По всей России сотни тысяч людей вышли на первомайскую демонстрацию, в такие моменты видна наша сплоченность. Посмотрите, на улицы вышли люди разных возрастов, профессий, национальностей, социального статуса и так далее, и это не мешает нам отмечать 1 мая. Вместе, как единый народ», — говорит челябинка Елена.

«Первомай для меня — это праздник счастья, юности, детства. Я счастлив быть сегодня здесь, идти вместе со своими земляками, все в хорошем настроении, все улыбаются. Потому что у нас, на самом деле, все замечательно, и страна у нас — прекрасная», — говорит 75-летний челябинец Юрий Иванович, пока его внуки укладывают уже своих малышей в коляски.

Напомним, что в этом году исполняется ровно 100 лет с первой официальной первомайской демонстрации. Показывать любовь и уважение к режиму в СССР было принято строго дважды в год. Осенью — 7 ноября и весной — 1 мая. Все южноуральцы как один выходили на улицы — украшенные колонны, грузовики в цветах, портреты дорогих вождей.

За вековую историю Первомай сменил несколько названий, а с годами постепенно потускнел. Однако сегодня праздник продолжают отмечать в 142 странах мира. Для многих из них традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве — это не политический праздник, а именно День труда, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и много увеселительных мероприятий.

Напомним, последний ремонт здесь проводили в 2015 году из внебюджетных средств на сумму 1 млн 298 тыс. рублей.

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