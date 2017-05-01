В Перми отметили День труда

Праздник весны и труда в краевой столице традиционно начался с демонстрации. Ради этого 28 тысяч пермяков вышли в понедельник на центральные улицы города, чтобы пройти по Октябрьской площади с воздушными шарами, плакатами и в фирменной одежде.

В демонстрации приняли участие представители районных администраций, крупных предприятий города, студенты всех вузов Перми и сотрудники других учреждений.

На трибуне шествующих приветствовали врио губернатора края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, а также председатель пермской гордумы Юрий Уткин.



Демонстрация прошла без инцидентов.