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15:25 (мск), источник: Новости Перми

В Перми отметили День труда

1 мая в этом году совпало с настоящей весенней погодой. Благодаря этому на улицы города вышли тысячи пермяков, желающие насладиться праздником и редким солнечным днем.

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фотографий

Праздник весны и труда в краевой столице традиционно начался с демонстрации. Ради этого 28 тысяч пермяков вышли в понедельник на центральные улицы города, чтобы пройти по Октябрьской площади с воздушными шарами, плакатами и в фирменной одежде.

В демонстрации приняли участие представители районных администраций, крупных предприятий города, студенты всех вузов Перми и сотрудники других учреждений.

На трибуне шествующих приветствовали врио губернатора края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, а также председатель пермской гордумы Юрий Уткин.


Демонстрация прошла без инцидентов.

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