Унионисты разбили палатку в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Неожиданная картина предстала перед жителями Кишинева в понедельник — несколько унионистов собрались перед зданием правительства.

Одинокая палатка, украшенная флагами Румынии и этническими рубашками, несколько человек, снующих вокруг нее, что-то вещающий с помоста пожилой мужчина в национальной одежде, а также два баннера — вот и весь незатейливый «пейзаж» на фоне дома правительства.

Чем занялись сторонники вхождения Молдовы в состав Румынии, так и не стало ясным, однако понятно одно — Международный день солидарности трудящихся эти субъекты отмечать не пожелали.