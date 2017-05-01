Унионисты разбили палатку в центре Кишинева
Унионисты разбили палатку в центре Кишинева — что готовят сторонники присоединения Молдовы к Румынии?
Унионисты разбили палатку в центре Кишинева — что готовят сторонники присоединения Молдовы к Румынии?
КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Неожиданная картина предстала перед жителями Кишинева в понедельник — несколько унионистов собрались перед зданием правительства.
Одинокая палатка, украшенная флагами Румынии и этническими рубашками, несколько человек, снующих вокруг нее,
Чем занялись сторонники вхождения Молдовы в состав Румынии, так и не стало ясным, однако понятно одно — Международный день солидарности трудящихся эти субъекты отмечать не пожелали.