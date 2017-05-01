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13:21 (мск), источник: Sputnik.md

Унионисты разбили палатку в центре Кишинева

Унионисты разбили палатку в центре Кишинева — что готовят сторонники присоединения Молдовы к Румынии?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Неожиданная картина предстала перед жителями Кишинева в понедельник — несколько унионистов собрались перед зданием правительства.

Одинокая палатка, украшенная флагами Румынии и этническими рубашками, несколько человек, снующих вокруг нее, что-то вещающий с помоста пожилой мужчина в национальной одежде, а также два баннера — вот и весь незатейливый «пейзаж» на фоне дома правительства.

Чем занялись сторонники вхождения Молдовы в состав Румынии, так и не стало ясным, однако понятно одно — Международный день солидарности трудящихся эти субъекты отмечать не пожелали.

Комментарии
1
juzzik
Дикий народец...
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