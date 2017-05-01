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15:21 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Первомай краснодарцы отметили народными гуляниями в парках города

Фоторепортаж.

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Краснодар, 1 мая, KrasnodarMedia.

Майские праздники официально дали старт парковому сезону в Краснодаре. Открытие сезона народными гуляниями горожане отметили в парке «Солнечный остров». Праздник открылся гала-концертом финалистов окружного конкурса эстрадной песни «Юный Орфей». Аттракционы, клоуны, массовые развлечения — культурно-развлекательная программа для краснодарцев стартовала в паке «Солнечный остров в 10.00. Некоторые горожане уже открыли пляжный сезон и на берегу реки Кубань в парке принимали солнечные ванны. Накануне на территории «Солнечного острова» были проведены санитарные мероприятия по уничтожению клещей и очистке парковой зоны, сообщает ИА KrasnodarMedia.

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