Первомай краснодарцы отметили народными гуляниями в парках города

Краснодар, 1 мая, KrasnodarMedia.

Майские праздники официально дали старт парковому сезону в Краснодаре. Открытие сезона народными гуляниями горожане отметили в парке «Солнечный остров». Праздник открылся гала-концертом финалистов окружного конкурса эстрадной песни «Юный Орфей». Аттракционы, клоуны, массовые развлечения — культурно-развлекательная программа для краснодарцев стартовала в паке «Солнечный остров в 10.00. Некоторые горожане уже открыли пляжный сезон и на берегу реки Кубань в парке принимали солнечные ванны. Накануне на территории «Солнечного острова» были проведены санитарные мероприятия по уничтожению клещей и очистке парковой зоны, сообщает ИА KrasnodarMedia.