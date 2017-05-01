МВД: Снижения штрафов за грубые нарушения ПДД не будет

К разработке предложений по снижению штрафов за малозначительные нарушения правил дорожного движения (ПДД) приступили несколько профильных казахстанских ведомств. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

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«В целях реализации поручения главы государства Министерством юстиции совместно с другими государственными органами разрабатываются меры по дальнейшей гуманизации административного законодательства», — говорится в сообщении.

По информации Садубаева, межведомственной рабочей группой выработаны предложения по снижению штрафов по 14-ти составам малозначительных административных правонарушений.

Он уточнил, что снижение штрафов за грубые нарушения ПДД, которые являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий, не планируется.

Ранее в МВД напомнили, что после смены на автомобиле зимней резины на летнюю наличие знака «Шипы» является нарушением.