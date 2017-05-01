Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Семечки признали токсичными
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В России готовится к принятию важный закон для дачников
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ заподозрили российских певиц в переводе денег АТО
Осталось от силы полгода: эксперт о крахе Украины
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
14События недели в фотографиях
14:47 (мск), источник: dostup1.ru

Тридцатиградусная жара прогнозируется в Челябинске 2 мая

В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность. Наибольшую угрозу представляет выжигание травы, мусора в населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем на природе.

Источник: dostup1.ru

Во вторник, 2 мая, в Челябинской области ожидается до плюс 26 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе плюс 2−7, в низинах — до минус одного градуса, завтра днем — плюс 21−26, юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, без осадков.

«В большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность», — сообщили в ЦГМС.

Наибольшую угрозу представляет выжигание травы, мусора в населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем на природе.

С 30 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. «Отсутствие осадков, повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту числа природных возгораний. Особый режим введен в соответствии с законом “О пожарной безопасности в Челябинской области” и в целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров», — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС. Во всех муниципалитетах будет усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

Кроме того, до вечера 2 мая в южноуральской столице действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха. В случае появления задымления населению рекомендуется минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, пользоваться марлевыми масками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Уральском округе горит 15 тыс. гектаров сухой травы
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
В России прошли первомайские демонстрации
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу
КНДР объявила о готовности к ядерному испытанию в любой момент
Во Флориде запустили Falcon 9 с разведывательным спутником
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь