Тридцатиградусная жара прогнозируется в Челябинске 2 мая

Во вторник, 2 мая, в Челябинской области ожидается до плюс 26 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе плюс 2−7, в низинах — до минус одного градуса, завтра днем — плюс 21−26, юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду, без осадков.

«В большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность», — сообщили в ЦГМС.

Наибольшую угрозу представляет выжигание травы, мусора в населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем на природе.

С 30 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. «Отсутствие осадков, повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту числа природных возгораний. Особый режим введен в соответствии с законом “О пожарной безопасности в Челябинской области” и в целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров», — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС. Во всех муниципалитетах будет усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

Кроме того, до вечера 2 мая в южноуральской столице действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха. В случае появления задымления населению рекомендуется минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, пользоваться марлевыми масками.