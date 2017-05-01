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14:49 (мск), источник: Интерфакс

Первомайские шествия на Урале прошли под музыку и социальные лозунги

1 мая. Interfax-Russia.ru — Шествия, митинги и концерты, посвященные Дню весны и труда, прошли 1 мая в городах Уральского федерального округа.

Источник: Reuters

Не менее 100 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Свердловской области, в том числе порядка 22 тыс. человек вышли на демонстрацию и митинги в Екатеринбурге, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» заместитель председателя федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев.

«Сначала прошла демонстрация, потом митинг, а затем состоялся прием губернатора. На нем присутствовали профсоюзные лидеры областных комитетов, крупных предприятий города, депутаты Заксобрания, руководители министерств, ветераны», — отметил А. Киселев.

По его словам, во время митинга основными стали социальные лозунги — «За достойную работу, зарплату, жизнь!», «Даешь достойные рабочие места», «Рабочий человек не должен быть бедным», «Рабочие места молодежи».

В Челябинске прошло сразу несколько шествий и митингов политический партий и общественных объединений. Как сообщили агентству в пресс-службе городской администрации, по предварительным данным, в празднике весны и труда приняли участие более 20 тыс. человек.

Первыми митинг на площади Революции провели представители Российского объединенного трудового фронта, после чего состоялись мероприятия партий «Единая Россия ", «Молодая гвардия Единой России», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Кроме того, около полудня инициативная группа граждан прошла шествием по центральным улицам Челябинска. Праздник весны и труда традиционно сопровождался транспарантами, лозунгами и украшенными транспортными средствами.

Как передает корреспондент агентства, в городском шествии в пятый раз принял участие живой символ города — верблюд Гриша.

В Ханты-Мансийске в полдень (10:00 мск) прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета по улицам муниципалитета, сообщили агентству в управлении общественных связей городской администрации.

«Одновременно с ней начался концерт “Поющий май” с участием творческих коллективов. В программе праздничных мероприятий также запланированы открытие велосипедного сезона и выставка специализированной пожарной, дорожно-строительной техники, машин скорой помощи», — пояснил собеседник агентства.

Первомайская демонстрация состоялась и в Сургуте, сообщил агентству советник главы Сургута по взаимодействию со СМИ Александр Оверчук.

«В ней приняли участие не менее 20 тыс. человек. Точное количество пока сложно сказать — очень много людей. Участвуют представители крупнейших организаций и предприятий города», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, мероприятие прошло без инцидентов. Организатором выступила городская объединенная профсоюзная организация. После демонстрации состоялся праздничный концерт с участием местных коллективов.

В Тюмени состоялись две первомайские демонстрации, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель городской администрации. В частности, в демонстрации, организованной областным советом профсоюзов, приняли участие 5 тыс. человек.

«Праздничная колонна прошла от технопарка к Цветному бульвару, где состоялся митинг, на котором выступили представители облсовпрофа, регионального правительства и депутаты Тюменской областной думы. Здесь же прошел праздничный концерт», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что организаторами другого шествия выступили региональные отделения КПРФ, «Рот Фронта» и Российской коммунистической рабочей партии.

«Колонна прошла от Тюменского технопарка до площади перед областным правительством, где демонстранты провели свой митинг. В шествии приняли участие 200 человек», — отметил представитель городской администрации.

Кроме того, члены регионального отделения ЛДПР провели митинг на площади Единства и Согласия. «В этом митинге приняли участие 50 человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все первомайские мероприятия в Тюмени прошли спокойно, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе администрации Салехарда, в первомайском шествии приняли участие порядка 1,5 тыс. человек. После шествия прошла демонстрация с участием 50 трудовых коллективов. Люди несли плакаты «Мир, труд, май!», «Трудимся для процветания России и Салехарда», «Мы любим Салехард» и другие.

«Нам сегодня повезло с погодой. Всего минус 3 градуса, солнечно и нет ветра», — добавил собеседник агентства.

В Кургане первомайская акция под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» прошла на центральной площади города. Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе федерации профсоюзов Курганской области, в ней приняли участие около 5 тыс. человек.

На сайте правительства региона сообщается, что две колонны прошли по улицам Гоголя и Ленина и соединились на центральной площади, где проходил торжественный митинг. Курганцы пришли на демонстрацию семьями с флагами, воздушными шарами и транспарантами.

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