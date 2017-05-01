Первомайские шествия на Урале прошли под музыку и социальные лозунги
1 мая.
1 мая.
Не менее 100 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Свердловской области, в том числе порядка 22 тыс. человек вышли на демонстрацию и митинги в Екатеринбурге, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» заместитель председателя федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев.
«Сначала прошла демонстрация, потом митинг, а затем состоялся прием губернатора. На нем присутствовали профсоюзные лидеры областных комитетов, крупных предприятий города, депутаты Заксобрания, руководители министерств, ветераны», — отметил А. Киселев.
По его словам, во время митинга основными стали социальные лозунги — «За достойную работу, зарплату, жизнь!», «Даешь достойные рабочие места», «Рабочий человек не должен быть бедным», «Рабочие места молодежи».
В Челябинске прошло сразу несколько шествий и митингов политический партий и общественных объединений. Как сообщили агентству в
Первыми митинг на площади Революции провели представители Российского объединенного трудового фронта, после чего состоялись мероприятия партий «Единая Россия ", «Молодая гвардия Единой России», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Кроме того, около полудня инициативная группа граждан прошла шествием по центральным улицам Челябинска. Праздник весны и труда традиционно сопровождался транспарантами, лозунгами и украшенными транспортными средствами.
Как передает корреспондент агентства, в городском шествии в пятый раз принял участие живой символ города — верблюд Гриша.
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«Одновременно с ней начался концерт “Поющий май” с участием творческих коллективов. В программе праздничных мероприятий также запланированы открытие велосипедного сезона и выставка специализированной пожарной,
Первомайская демонстрация состоялась и в Сургуте, сообщил агентству советник главы Сургута по взаимодействию со СМИ Александр Оверчук.
«В ней приняли участие не менее 20 тыс. человек. Точное количество пока сложно сказать — очень много людей. Участвуют представители крупнейших организаций и предприятий города», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, мероприятие прошло без инцидентов. Организатором выступила городская объединенная профсоюзная организация. После демонстрации состоялся праздничный концерт с участием местных коллективов.
В Тюмени состоялись две первомайские демонстрации, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель городской администрации. В частности, в демонстрации, организованной областным советом профсоюзов, приняли участие 5 тыс. человек.
«Праздничная колонна прошла от технопарка к Цветному бульвару, где состоялся митинг, на котором выступили представители облсовпрофа, регионального правительства и депутаты Тюменской областной думы. Здесь же прошел праздничный концерт», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что организаторами другого шествия выступили региональные отделения КПРФ, «Рот Фронта» и Российской коммунистической рабочей партии.
«Колонна прошла от Тюменского технопарка до площади перед областным правительством, где демонстранты провели свой митинг. В шествии приняли участие 200 человек», — отметил представитель городской администрации.
Кроме того, члены регионального отделения ЛДПР провели митинг на площади Единства и Согласия. «В этом митинге приняли участие 50 человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, все первомайские мероприятия в Тюмени прошли спокойно, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
«Нам сегодня повезло с погодой. Всего минус 3 градуса, солнечно и нет ветра», — добавил собеседник агентства.
В Кургане первомайская акция под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» прошла на центральной площади города. Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
На сайте правительства региона сообщается, что две колонны прошли по улицам Гоголя и Ленина и соединились на центральной площади, где проходил торжественный митинг. Курганцы пришли на демонстрацию семьями с флагами, воздушными шарами и транспарантами.