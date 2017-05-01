Вениамин Кондратьев возглавил первомайское шествие в Краснодаре

Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. Традиционная праздничная демонстрация по главным улицам населенных пунктов прошла во всех районах Краснодарского края.



Самым массовым стало шествие в краевой столице, участие в котором, по предварительным данным, приняли более 56 тысяч краснодарцев. Нарядные горожане прошли по улице Красной. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также вышел на первомайскую демонстрацию. Вместе с ним шли вице-губернаторы, мэр Краснодара Евгений Первышов и глава ЗСК Владимир Бекетов.



— Жители Кубани традиционно встречают 1 мая вместе с особым светлым настроением. Этот праздник еще раз доказывает, что пока мы едины, у наших детей, у последующих поколений, у всего края будет достойное завтра, — цитирует главу региона пресс-служба краевой администрации.