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14:52 (мск), источник: Новая Кубань

Вениамин Кондратьев возглавил первомайское шествие в Краснодаре

Компанию губернатору составили политическая элита региона и 56 тысяч горожан.

Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. Традиционная праздничная демонстрация по главным улицам населенных пунктов прошла во всех районах Краснодарского края.

Самым массовым стало шествие в краевой столице, участие в котором, по предварительным данным, приняли более 56 тысяч краснодарцев. Нарядные горожане прошли по улице Красной. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также вышел на первомайскую демонстрацию. Вместе с ним шли вице-губернаторы, мэр Краснодара Евгений Первышов и глава ЗСК Владимир Бекетов.

— Жители Кубани традиционно встречают 1 мая вместе с особым светлым настроением. Этот праздник еще раз доказывает, что пока мы едины, у наших детей, у последующих поколений, у всего края будет достойное завтра, — цитирует главу региона пресс-служба краевой администрации.

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