Самара отмечает Первомай массовым шествием



Ирина Никишина, врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области:

— Первомай — это праздник, прославляющий человека труда, это главный праздник тех, кто работает на благо России и Самарской области. И сегодня нам всем важно показать, что мы едины, что у нас очень много хороших трудовых коллективов и трудовых династий. Все, кто сегодня пройдут в нашем шествии, услышат о своих предприятиях и организациях. Для самарской молодежи это особенно ценно, чтобы они узнали о действующем трудовом потенциале нашего региона. Мне кажется, что за последние пять лет это мероприятие стало особенно масштабным. Хотя бы если обратить внимание на то количество людей, которые в нем участвуют. Посмотрите, сколько молодежи. Вместо того, чтобы выбрать поездку на дачу, они предпочли выйти с флагами и транспарантами на площадь Куйбышева.