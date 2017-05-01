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14:55 (мск), источник: Volga News

Самара отмечает Первомай массовым шествием

В понедельник, 1 мая, в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центральным событием стало массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.

В колоннах наряду с жителями Самары и гостями города прошли известные политики, представители профсоюзов, сотрудники правительства Самарской области, почетные граждане города, деятели культуры. Они поделились своим мнением по поводу проведения Первомая с корреспондентом Волга Ньюс.


Ирина Никишина, врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области:

— Первомай — это праздник, прославляющий человека труда, это главный праздник тех, кто работает на благо России и Самарской области. И сегодня нам всем важно показать, что мы едины, что у нас очень много хороших трудовых коллективов и трудовых династий. Все, кто сегодня пройдут в нашем шествии, услышат о своих предприятиях и организациях. Для самарской молодежи это особенно ценно, чтобы они узнали о действующем трудовом потенциале нашего региона. Мне кажется, что за последние пять лет это мероприятие стало особенно масштабным. Хотя бы если обратить внимание на то количество людей, которые в нем участвуют. Посмотрите, сколько молодежи. Вместо того, чтобы выбрать поездку на дачу, они предпочли выйти с флагами и транспарантами на площадь Куйбышева.

Павел Ожередов, председатель Федерации профсоюзов Самарской области:

— Мой первый Первомай, на который я вышел вместе с родителями, был в 1961 году. С тех пор, конечно, я повзрослел. Но до сих пор для меня он остался самым красивым праздником, который олицетворяет возрождение природы, когда расцветают деревья, цветы. Настроение поднимается с каждым днем. Вот и сегодняшняя погода говорит о том, что мы на правильном пути. Люди пришли, показали солидарность, сплоченность нашего общества, вокруг наших губернатора и президента.

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