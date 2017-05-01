В Киеве на Первомай вышли тысячи человек: митингующие выдвинули властям ультиматум

В Киеве на Европейскую площадь вышли несколько тысяч участников марша-акции, которая посвящена Международному дню трудящихся. Об этом сообщает «Укринформ».

Люди вышли с флагами «Социал-демократической партии», «Киевского горсовета профессиональных союзов», а также с государственной символикой и шариками красного цвета с надписью 1 Мая.

Митингующие в ходе акции также огласили ряд требований к власти. В частности, они хотят проведение реформы оплаты труда.

«Правительство должно обеспечить конституционное право на своевременное получение зарплат и ликвидировать задолженности по ней, обеспечить новую политику занятости, продолжить реформирование оплаты труда», — заявил глава Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.

Вокруг Европейской площади дежурят около 200 сотрудников правоохранительных органов и несколько авто патрульной полиции.