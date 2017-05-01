В Киеве на Первомай вышли тысячи человек: митингующие выдвинули властям ультиматум
Вокруг Европейской площади дежурят около 200 сотрудников правоохранительных органов.
Вокруг Европейской площади дежурят около 200 сотрудников правоохранительных органов.
В Киеве на Европейскую площадь вышли несколько тысяч участников
Люди вышли с флагами «Социал-демократической партии», «Киевского горсовета профессиональных союзов», а также с государственной символикой и шариками красного цвета с надписью 1 Мая.
Митингующие в ходе акции также огласили ряд требований к власти. В частности, они хотят проведение реформы оплаты труда.
«Правительство должно обеспечить конституционное право на своевременное получение зарплат и ликвидировать задолженности по ней, обеспечить новую политику занятости, продолжить реформирование оплаты труда», — заявил глава Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.
Вокруг Европейской площади дежурят около 200 сотрудников правоохранительных органов и несколько авто патрульной полиции.
Как сообщал «Обозреватель», на Первомае в Харькове пенсионеры призвали остановить «кровавую АТО».