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14:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирская «Монстрация-2017» прошла без задержаний

НОВОСИБИРСК, 1 мая, ФедералПресс. Четырнадцатое по счету молодежное неформальное и неформатное шествие «Монстрация» состоялось в Новосибирске.

По предварительным подсчетам, на прогулку от Дома офицеров на Красном проспекте до театра оперы и балета «НОВАТ» вышло до 2,5 тысячи человек. Большинство участников, по традиции, были с юмористическими плакатами. Самые запоминающиеся, на взгляд корреспондента «ФедералПресс» — «В России два главных врага: чернослив и курага», «Я вам не Пахан», «Прекратить оскорблять чувства ворующих», «Люблю кириллицу, хочу взаимности», «Любви все возрасты попкорны». Главный лозунг «Монстрации-2017» был «Запрещена в России».

Шествие продолжалось почти полчаса. Движение возглавлял идейный вдохновитель, российский художник Артем Лоскутов. По его словам, «Монстрацию-2017» подвела аудио-техника, поэтому «монстранты» старались выкрикивать разные шуточные лозунги максимально громко. Интересно, что вместе с Лоскутовым в первых рядах шла начальник городского управления культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Еще год назад она была в оппозиции «Монстрации» и организовывала аналог — «Всешествие», но ее начинание не получило продолжения. В отличие от «Монстрации-2015», в этот раз все обошлось без беспорядков и задержаний.

Закончилась «Монстрация-2017» на площади Ленина. Лоскутов призвал участников сдать плакаты для выставки, что откроется 2 мая в арт-пространстве «Арт-Ель». И призвал всех кто пришел в этом году, обязательно прийти и в следующем.

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