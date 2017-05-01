На празднике на Театральной площади Ростова вручили награды за вклад в развитие спорта
Семь человек сегодня награждены за вклад в развитие спорта Ростовской области.
Семь человек сегодня награждены за вклад в развитие спорта Ростовской области.
Награды вручил губернатор Василий Голубев на открытии первомайских
За вклад в развитие спорта высших достижений и укрепление авторитета Ростовской области на международной арене по итогам XXXI летних Олимпийских игр 2016 года в
1. Фомин Леонид Алексеевич, директор Спортивной школы олимпийского резерва № 22, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
2. Фудимов Владимир Викторович, директор специализированной
За активное участие и высокие достижения в
1. Нечепуренко Ольга Ивановна,
2. Слиденко Тамара Петровна, ветеран донского спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
3. Сретенцев Валерий Васильевич, тренер по легкой атлетике Ростовского областного училища олимпийского резерва, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
4. Старкова Зоя Юрьевна, тренер спортивной школы олимпийского резерва № 11 им. Г. Шатворяна.
5. Шевелева Надежда Григорьевна, тренер Спортивной школы олимпийского резерва № 22.