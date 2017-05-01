На празднике на Театральной площади Ростова вручили награды за вклад в развитие спорта

Награды вручил губернатор Василий Голубев на открытии первомайских спортивно-массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику весны и труда, на Театральной площади Ростова-на-Дону.

За вклад в развитие спорта высших достижений и укрепление авторитета Ростовской области на международной арене по итогам XXXI летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-же-Жанейро благодарственным письмом Губернатора Ростовской области награждены:

1. Фомин Леонид Алексеевич, директор Спортивной школы олимпийского резерва № 22, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

2. Фудимов Владимир Викторович, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 г. Ростова-на-Дону, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

За активное участие и высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии Ростовской области памятным знаком «80 лет Ростовской области» награждены:

1. Нечепуренко Ольга Ивановна, тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 г. Ростова-на-Дону.

2. Слиденко Тамара Петровна, ветеран донского спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

3. Сретенцев Валерий Васильевич, тренер по легкой атлетике Ростовского областного училища олимпийского резерва, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

4. Старкова Зоя Юрьевна, тренер спортивной школы олимпийского резерва № 11 им. Г. Шатворяна.

5. Шевелева Надежда Григорьевна, тренер Спортивной школы олимпийского резерва № 22.