Крымчан предупредили о возможных пожарах

«Второго-пятого мая местами в Крыму ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.

В эти дни запрещено разводить костры в лесах, использовать пиротехнические изделия, выжигать траву.

Синоптики Крыма передали на майские праздники значительное повышение температуры воздуха.

«В праздничный день 1 мая в Крыму ожидается настоящее лето: ночью 5−10 градусов тепла, на ЮБК до +13 градусов; днем солнечно, +23…+28 градусов. Такая погода сохранится и в начале недели», — говорится в сообщении.