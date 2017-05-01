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14:44 (мск), источник: РИА Крым

Крымчан предупредили о возможных пожарах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости (Крым). Крымское управление МЧС РФ предупредило о высокой пожарной опасности в Республике.

Источник: РИА "Новости"

«Второго-пятого мая местами в Крыму ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.

В эти дни запрещено разводить костры в лесах, использовать пиротехнические изделия, выжигать траву.

Синоптики Крыма передали на майские праздники значительное повышение температуры воздуха.

«В праздничный день 1 мая в Крыму ожидается настоящее лето: ночью 5−10 градусов тепла, на ЮБК до +13 градусов; днем солнечно, +23…+28 градусов. Такая погода сохранится и в начале недели», — говорится в сообщении.

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