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14:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани прошел первомайский митинг

На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В центре Казани под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь» прошел первомайский митинг профсоюзов. На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч человек: работники предприятий республики, труженики села, учителя, врачи, ветераны и профсоюзная молодежь.

1 мая во всем мире отмечается День международной солидарности трудящихся в память о жертвах политического террора. В мае 1886 года в Чикаго власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих, требовавших установления восьмичасового рабочего дня. Организаторы демонстрации впоследствии были арестованы и казнены.

По традиции сегодня шествия проходят во всех крупных городах России. По расчетам организаторов, их посетит около 870 тысяч активистов. В Татарстане, помимо Казани, будет организовано 9 митингов: в Набережных Челнах, Альметьевске, Азнакаеве, Бавлах, Буинске, Бугульме, Елабуге, Нижнекамске и Менделеевске.

Казанский митинг открыла глава Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова. «Да, мы живем в непростое время: политические угрозы, экономические санкции, трудности в развитии экономики. Что сегодня, кроме как антикризисные меры, предлагает Правительство Российской Федерации? А предложение следующее. Для предприятий — кредитные ставки практически неподъемные и кабальные. Для людей — повышение налогов. Мы сегодня уже с вами имеем новый налог на имущество с кадастровой оценкой, а это заметно более высокие цифры», — подчеркнула она.

«То, что связано с ростом платных услуг на образование, здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги, — этот рост продолжается, и все это тоже из кармана человека труда. Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации: мы так и не вывели МРОТ даже до размера прожиточного минимума, — отметила глава профсоюзного движения республики. — Что имеем сегодня? Имеем рост экономической бедности. Даже в нашем регионе — лидере среди регионов России — есть эти проблемы».

«Сегодня каждый пятый в республике получает зарплату в пределах 15 тысяч рублей. Сегодня нужно задать вопрос: “Чего мы хотим?” Задать каждому, а особенно тем, кто находится в Правительстве Российской Федерации. Мы хотим стабильности, мы хотим жить в великой державе, великой России. Для этого мы готовы обсуждать вопросы, находить решения, которые помогут нам стабилизировать ситуацию в экономике и сохранить стабильность в наших трудовых коллективах. Мы за мир, за труд и нашу великую державу!» — заключила Водопьянова.

Для профсоюзных активистов на импровизированной сцене был организован красочный концерт: на площади выступили творческие коллективы Татарстана и самодеятельные артисты предприятий республики. Пели сегодня только о мире, солидарности и согласии. Гостями митинга стали вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев и депутат ГДРФ от РТ Ольга Павлова. Ответное слово перед Татьяной Водопьяновой держал Василь Шайхразиев.

«От имени Правительства РТ и от себя лично поздравляю всех с Первомаем! Желаю вам благополучия и добра. Пусть у каждого будет любимая работа и возможность подойти к этой работе творчески. Ура, товарищи! — воскликнул вице-премьер. — А то мы сейчас так уснем. Мы же собрались для того, чтобы еще раз от имени профсоюзов и наших ведущих партий высказать слова поддержки и понимания, озвучить вопросы и проблемы. Мы гордимся тем, что Республика Татарстан является ведущим регионом Российской Федерации».

«Только в созидании, только в поддержке мы можем все вместе идти вперед. Буквально недавно мы закончили первый квартал 2017 года. С нашими министерствами, ведомствами, предприятиями, муниципалитетами подводим итоги работы. Всенародно принятая Программа экономического развития-2030 сегодня подтверждает, что по итогам первого квартала 2017 года практически по всем показателям мы перевыполнили взятые на себя обязательства. Впереди еще много времени для работы в 2017 году. Мы начинаем формировать бюджет 2018 года», — рассказал он.

«Очень приятно, что депутатский корпус муниципалитетов, Государственная Дума Российской Федерации, активисты наших профсоюзов сегодня выходят с предложениями посмотреть тот или иной проблемный участок или дом. Мы прекрасно понимаем, что денег много не бывает, но стараемся поддержать наши незащищенные статьи. Наш Президент Рустам Минниханов всегда говорит: “Ни в коем случае не сокращай бюджет в программах социальной помощи и защиты”», — подчеркнул Василь Шайхразиев.

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