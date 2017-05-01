Единый электронный проездной действует в Волгограде с 1 мая.

С 1 мая волгоградцы получили возможность пользоваться единым проездным билетом, благодаря которому можно проехать во всех видах муниципального общественного транспорта, сообщает ВДТВ пресс-служба мэрии Волгограда.

На базе транспортной карты «Волна» можно оформить единый проездной билет на 30, 50 или 120 поездок. В максимальной степени стоимость одной поездки снижается до 15 рублей в зависимости от количества предоплаченных поездок.

Как поясняют в пресс-службе, проездные, дающие возможность ездить по 120, 50 или 30 предоплаченных поездок действуют в течение одного календарного месяца. Оформить их можно ежемесячно с 20 по 5 число.

Свыше 60 тысяч транспортных карт подключены к автоматизированной системе. Волгоградцы имеют право расплачиваться ими и в новых автобусах средней вместимости, которые с мая выйдут на шесть вспомогательных направлений. Это маршруты №№ 43, 61, 68, 79, 98 и 31К.