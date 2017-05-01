Единый электронный проездной действует в Волгограде с 1 мая
Единый электронный проездной действует в Волгограде с 1 мая.
Единый электронный проездной действует в Волгограде с 1 мая.
С 1 мая волгоградцы получили возможность пользоваться единым проездным билетом, благодаря которому можно проехать во всех видах муниципального общественного транспорта, сообщает ВДТВ
На базе транспортной карты «Волна» можно оформить единый проездной билет на 30, 50 или 120 поездок. В максимальной степени стоимость одной поездки снижается до 15 рублей в зависимости от количества предоплаченных поездок.
Как поясняют в
Свыше 60 тысяч транспортных карт подключены к автоматизированной системе. Волгоградцы имеют право расплачиваться ими и в новых автобусах средней вместимости, которые с мая выйдут на шесть вспомогательных направлений. Это маршруты №№ 43, 61, 68, 79, 98 и 31К.