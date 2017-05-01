В Балтийск после месяца в Атлантическом океане вернулись три корабля Балтфлота
Корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также морской буксир МБ-123 прошли более четырёх тысяч морских миль.
Корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также морской буксир МБ-123 прошли более четырёх тысяч морских миль.
В понедельник, 1 мая, в военной гавани Балтийска состоялась церемония встречи трёх кораблей, вернувшихся из дальнего похода. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
На пирсе моряков, выполнивших боевую задачу, встречали родные и близкие, командование Балтийским флотом и военный оркестр. Отличившихся в дальнем походе наградили ценными подарками и грамотами.
За время похода отряд прошёл более четырёх тысяч морских миль. Экипажи кораблей провели несколько десятков учений по поиску условной подводной лодки в различных районах северной Атлантики. Выполняя