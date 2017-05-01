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13:25 (мск), источник: Калининград.Ru

В Балтийск после месяца в Атлантическом океане вернулись три корабля Балтфлота

Корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также морской буксир МБ-123 прошли более четырёх тысяч морских миль.

Источник: Калининград.Ru

В понедельник, 1 мая, в военной гавани Балтийска состоялась церемония встречи трёх кораблей, вернувшихся из дальнего похода. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе Балтфлота, в состав отряда входили корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также морской буксир МБ-123. Они находились в море с 7 апреля, выполняя задачу по военно-морскому присутствию в Атлантическом океане.

На пирсе моряков, выполнивших боевую задачу, встречали родные и близкие, командование Балтийским флотом и военный оркестр. Отличившихся в дальнем походе наградили ценными подарками и грамотами.

За время похода отряд прошёл более четырёх тысяч морских миль. Экипажи кораблей провели несколько десятков учений по поиску условной подводной лодки в различных районах северной Атлантики. Выполняя учебно-боевые задачи, более двадцати раз поднимались в воздух палубные вертолёты Ка-27. Безопасность отряда против диверсий обеспечивали подразделения морской пехоты, входящие в состав экипажей.

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