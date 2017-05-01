В Балтийск после месяца в Атлантическом океане вернулись три корабля Балтфлота

В понедельник, 1 мая, в военной гавани Балтийска состоялась церемония встречи трёх кораблей, вернувшихся из дальнего похода. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе Балтфлота, в состав отряда входили корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также морской буксир МБ-123. Они находились в море с 7 апреля, выполняя задачу по военно-морскому присутствию в Атлантическом океане.

На пирсе моряков, выполнивших боевую задачу, встречали родные и близкие, командование Балтийским флотом и военный оркестр. Отличившихся в дальнем походе наградили ценными подарками и грамотами.