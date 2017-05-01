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13:58 (мск), источник: ТАСС

В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки

Дневные температуры не превысят 6−11 градусов, ночью возможно похолодание до минус 2.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 1 мая./ТАСС/. Ночное похолодание до минус 2 градусов ожидается в московском регионе в пятницу, 5 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно предварительным прогнозам метеослужбы, дневные температуры к концу недели не превысят 6−11 градусов. Понижение температуры начнется со среды, 3 мая. Ночью будет 6−8, днем — от 13 до 15 градусов.

«В четверг ночью столбики термометров покажут 4−6 градусов, днем воздух прогреется до 11−13 градусов, в ночь на пятницу, 5 мая, ожидается минус 2 — плюс 3 градуса, днем будет от 11 до 16 тепла», — уточнил представитель ведомства. В выходные ночью — от 1 до 6 градусов, днем — не выше 11.

По предварительным расчетам, в День Победы будет прохладно — около 10 градусов. В течение недели местами возможны небольшие дожди.

Накануне циклон принес в Москву теплый воздух, столбики термометров в столице поднялись до плюс 24,5 градуса. Не хватило всего 0,2 градуса для повторения температурного рекорда для 30 апреля, который был установлен в 1969 году. И это был самый теплый день нынешнего апреля.

В ряде городов Центральной России рекорды все же состоялись. В Рославле было 24,6, в Брянске — 26,2, в Твери — 26,3, во Владимире 24,1 градуса.

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