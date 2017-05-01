Демонстрация в Ростове-на-Дону собрала 30 тысяч человек

По оценкам сайта правительства Ростовской области, в ней приняли участие 30 тысяч ростовчан. Акция прошла под лозунгом: «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Участники прошли по Ворошиловскому проспекту от площади Гагарина до Дома профсоюзов. Там состоялся митинг.

«На Дону сложилась прочная система взаимоотношений работников, работодателей и власти. Наша принципиальная позиция — уважение и тесное сотрудничество с социальными партнерами — профсоюзами и работодателями», — подчеркнул заместитель губернатора Василий Рудой. — «Основное направление нашей работы — создание нормальных условий труда, хорошей и достойной заработной платы».