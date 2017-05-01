Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Российских звезд заподозрили в поддержке АТО на Украине - СМИ
Осталось от силы полгода: эксперт о крахе Украины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
14События недели в фотографиях
14:45 (мск), источник: "Российская газета"

В Симферополе на первомайскую демонстрацию вышли 20 тысяч человек

Более 20 тысяч крымчан стали участниками праздничной первомайской демонстрации, прошедшей в Симферополе.

Источник: "Российская газета"

Участники демонстрации начали собираться в центре города примерно за полтора часа да начала шествия, а движение автомобилей по центральным улицам города было закрыто. С первомайской атрибутикой — цветами, шариками и флажками — на заасфальтированном к празднику проспекте Кирова собрались коллективы государственных и муниципальных органов власти, представители промышленных предприятий, профсоюзов, школ, учреждений культуры и медицины, профсоюзных и ветеранских организаций, спортсмены.

Колонну демонстрантов возглавили глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов. На всем протяжении маршрута от площади Ленина до площади Советской участников шествия приветствовали собравшиеся на праздник симферопольцы.

— Все люди вышли сегодня на демонстрацию в хорошем настроении, и действительно видно, что для них это праздник, праздник для всей семьи. Здесь и молодежь, и ветераны — представители всех поколений, — заметил Аксенов. — Это традиции, которые достались нам от наших отцов и дедов, поэтому мы их продолжаем. Любой труд в почете, и мы всех поздравляем с этим замечательным днем!

— Пришло время придать этому дню новый импульс, — сказал председатель Госсовета РК Владимир Контантинов. — Нужно вернуть уважение к человеку труда, к тем простым людям, которые трудятся с утра до вечера и создают благополучие в Крыму.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Зенит" обыграл "Томь" и вышел на второе место в РФПЛ
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
В России прошли первомайские демонстрации
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу
КНДР объявила о готовности к ядерному испытанию в любой момент
Во Флориде запустили Falcon 9 с разведывательным спутником
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь