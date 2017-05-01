В Симферополе на первомайскую демонстрацию вышли 20 тысяч человек

Участники демонстрации начали собираться в центре города примерно за полтора часа да начала шествия, а движение автомобилей по центральным улицам города было закрыто. С первомайской атрибутикой — цветами, шариками и флажками — на заасфальтированном к празднику проспекте Кирова собрались коллективы государственных и муниципальных органов власти, представители промышленных предприятий, профсоюзов, школ, учреждений культуры и медицины, профсоюзных и ветеранских организаций, спортсмены.

Колонну демонстрантов возглавили глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов. На всем протяжении маршрута от площади Ленина до площади Советской участников шествия приветствовали собравшиеся на праздник симферопольцы.

— Все люди вышли сегодня на демонстрацию в хорошем настроении, и действительно видно, что для них это праздник, праздник для всей семьи. Здесь и молодежь, и ветераны — представители всех поколений, — заметил Аксенов. — Это традиции, которые достались нам от наших отцов и дедов, поэтому мы их продолжаем. Любой труд в почете, и мы всех поздравляем с этим замечательным днем!

— Пришло время придать этому дню новый импульс, — сказал председатель Госсовета РК Владимир Контантинов. — Нужно вернуть уважение к человеку труда, к тем простым людям, которые трудятся с утра до вечера и создают благополучие в Крыму.