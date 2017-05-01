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14:06 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде в сотый раз прошла первомайская демонстрация

В региональном центре Первомай открыла традиционная демонстрация профсоюзов.

Источник: РИАЦ

В этом году в Волгограде на Первомай состоялось юбилейное шествие. В одной колонне шли представители профессиональных союзов педагогов и студентов, сотрудников промышленных, транспортных и торговых предприятий, учреждений здравоохранения и культуры. Мероприятие объединило активистов региональных отделений различных партий и общественных движений.

В центре лозунгов, как и сто лет назад, когда в Царицыне прошла первая демонстрация рабочих, был человек труда: защите его прав на достойную зарплату, на жизнь в комфорте и достатке были посвящены надписи на транспарантах, с которыми вышли сегодня врачи, учителя, сотрудники музеев, строители, работники предприятий и организаций.

-В этом году, — обратилась к участникам шествия председатель Волгоградского областного Совета профсоюзов Татьяна Гензе, — наша первомайская демонстрация юбилейная. 1 мая 1917 года в Царицыне тысячи рабочих предприятий вышли на площадь, чтобы принять решение об объединении профсоюзов. Я поздравляю всех со столетием празднования Первомая! Мы отдаем дань уважения человеку труда, тем, кто своим трудом создает богатство и благополучие.

Охрану порядка обеспечивали полицейские, курсанты Волгоградской академии МВД России, представители Росгвардии, военнослужащие внутренних войск. На время проведения демонстрации в центре Волгограда движение транспорта было ограничено.

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