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14:04 (мск), источник: Новости Воронежа

«За достойную работу, зарплату, жизнь!»: В Воронеже прошла демонстрация 1 Мая

В ней приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 1 мая, представители трудовых коллективов, бизнеса, чиновники и многие другие приняли участие в организованном региональным Советом профсоюзов митинге. День международной солидарности трудящихся собрал несколько десятков тысяч человек.

«За достойную работу, зарплату, жизнь!» — так звучал главный девиц акции.

Люди шли с флагами, шарами и транспарантами.

В мероприятии приняли несколько десятков тысяч человек.

Колонну возглавили глава региона Алексей Гордеев, спикер облДумы Владимир Нетесов, мэр Александр Гусев и другие чиновники.

С криками «Ура» и под звуки оркестра колонна прошествовала от здания ЮВЖД до Никитинской площади. Люди шли с цветами, воздушными шарами, флагами и транспарантами.

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