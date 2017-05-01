«За достойную работу, зарплату, жизнь!»: В Воронеже прошла демонстрация 1 Мая

В понедельник, 1 мая, представители трудовых коллективов, бизнеса, чиновники и многие другие приняли участие в организованном региональным Советом профсоюзов митинге. День международной солидарности трудящихся собрал несколько десятков тысяч человек.

«За достойную работу, зарплату, жизнь!» — так звучал главный девиц акции.

Люди шли с флагами, шарами и транспарантами.

В мероприятии приняли несколько десятков тысяч человек.

Колонну возглавили глава региона Алексей Гордеев, спикер облДумы Владимир Нетесов, мэр Александр Гусев и другие чиновники.

С криками «Ура» и под звуки оркестра колонна прошествовала от здания ЮВЖД до Никитинской площади. Люди шли с цветами, воздушными шарами, флагами и транспарантами.