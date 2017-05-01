Милонов попытался остановить оппозиционеров на акции в Петербурге
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Оппозиционные активисты и градозащитники завершили первомайское шествие в Петербурге акцией на Марсовом поле.
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Оппозиционные активисты и градозащитники завершили первомайское шествие в Петербурге акцией на Марсовом поле.
Сторонники партий «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партия роста» и общественных движений около полудня собрались на Лиговском проспекте Петербурга и прошествовали по Невскому проспекту. Вместе с ними шли градозащитники, активисты
Колонну в ходе шествия пытался остановить депутат Госдумы Виталий Милонов. После нескольких потасовок с его участием сотрудники полиции восстановили порядок.
По данным ряда СМИ, на Аничковом мосту в центре Петербурга были задержаны несколько оппозиционных активистов. Комментарий ситуации от