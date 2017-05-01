Генеральная уборка столицы продолжается даже в праздник

Даже в праздник первого мая полиция и спасатели не отдыхают. Сегодня уже пятый день масштабной мобилизации.

После недели уборки города, 80% улиц удалось расчистить. На призыв премьер-министра откликнулись все, даже рядовые граждане.

Publika.md напоминает, что около 200 столичных улиц были убраны за 3 дня.

В уборке участвовали 1225 полицейских, 556 солдат Национальной Армии, около 1000 столичных работников и 1055 волонтеров.