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15:55 (мск), источник: Publika.md

Генеральная уборка столицы продолжается даже в праздник

Даже в праздник первого мая полиция и спасатели не отдыхают. Сегодня уже пятый день масштабной мобилизации.

Источник: Publika.md

Даже в праздник первого мая полиция и спасатели не отдыхают. Сегодня уже пятый день масштабной мобилизации.

После недели уборки города, 80% улиц удалось расчистить. На призыв премьер-министра откликнулись все, даже рядовые граждане.

Publika.md напоминает, что около 200 столичных улиц были убраны за 3 дня.

В уборке участвовали 1225 полицейских, 556 солдат Национальной Армии, около 1000 столичных работников и 1055 волонтеров.

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