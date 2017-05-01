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14:57 (мск), источник: Моя Планета

Будьте голодными: Ученые выяснили, что голод защищает мозг от старости

Вы лучше соображаете на голодный желудок? Тогда вас обрадует новость о том, что гормон желудочно-кишечного тракта, который стимулирует аппетит, также активирует рост новых клеток мозга и защищает их от последствий старения.

Источник: AP 2017

Команда ученых из университета Суонси (Великобритания) обнаружили доказательства того, что пептидный гормон грелин может стимулировать нейрогенез — рост мозговых клеток.

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Вероятно, это связано с тем, что некоторые люди чувствуют себя более сообразительными на голодный желудок, передает New Scientist.

Когда грелин впервые обнаружили, его назвали гормоном голода. Он вырабатывается в пустом желудке, и всякий раз, когда мы проводим несколько часов без пищи, уровень грелина в нашей крови поднимается. Однако теперь стало известно, что этот гормон улучшает когнитивные способности. Животные со скудной диетой обладают более высокими умственными способностями, и причиной тому может быть грелин.

Тесты с лабораторными мышами показали, что инъекции гормона повышают успехи зверьков в заданиях на развитие памяти и обучение и стимулируют развитие нейронов в их мозге. Когда ученые добавляли гормон к клеткам мозга мыши, выращенным в чашке Петри, «включался» ген, стимулирующий нейрогенез.

Доктор Джеффри Дэвис, занимавшийся исследованием, отметил, что грелин скорее всего оказывает влияние и на память
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В дальнейшем команда Дэвиса планирует извлечь пользу из этой работы и направить результаты на поиски способов лечения нейродегеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, вызванных потерей мозговых клеток.

Известен благотворный эффект снижения уровня калорий на 25% от ежедневной нормы на здоровье человека, в частности, на уровень сахара в крови. Практикующие умеренное питание люди также сообщают, что их умственные способности улучшаются от такой практики. Несмотря на это, существует ряд исследований, утверждающих обратное.

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