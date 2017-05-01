Будьте голодными: Ученые выяснили, что голод защищает мозг от старости

Вероятно, это связано с тем, что некоторые люди чувствуют себя более сообразительными на голодный желудок, передает New Scientist.

Когда грелин впервые обнаружили, его назвали гормоном голода. Он вырабатывается в пустом желудке, и всякий раз, когда мы проводим несколько часов без пищи, уровень грелина в нашей крови поднимается. Однако теперь стало известно, что этот гормон улучшает когнитивные способности. Животные со скудной диетой обладают более высокими умственными способностями, и причиной тому может быть грелин.

Тесты с лабораторными мышами показали, что инъекции гормона повышают успехи зверьков в заданиях на развитие памяти и обучение и стимулируют развитие нейронов в их мозге. Когда ученые добавляли гормон к клеткам мозга мыши, выращенным в чашке Петри, «включался» ген, стимулирующий нейрогенез.