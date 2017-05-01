В Красноярске отпраздновали День весны и труда. Ещё до начала традиционной демонстрации участникам предлагали попробовать свои силы в викторинах, конкурсах, а также принять участие в фотосессии. Желающих сфотографироваться с плакатом в виде пачки пятитысячных купюр, с надписью: «Зарплата: размер имеет значение!», было очень много. Шествие стартовало в 11.00. В нём приняли участие председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Представители федерации профсоюзов несли в руках плакаты, в основном, касающиеся зарплаты: «Нет “серой” зарплате!» «Требуем увеличения зарплаты в ЖКХ и Горэлектротранспорте, в соответствии с законом!» «Лозунг наш предельно прост: росту цен — зарплате рост!» «Достойной зарплаты за преданный труд!» «Требуем индексации заработной платы бюджетникам!». Одно требование касалось обновления подвижного состава Горэлектротранса к Универсиаде-2019, и было обращено к властям.

По многолетней традиции, вслед за обычными колоннами шествовали и колонны «Монстрации», где по большей части хипстерская молодёжь шла с забавными и нелепыми, подчас бессмыссленными, лозунгами, такими, как: «Что выросло, то выросло!» «Ну и что, что?» и др.