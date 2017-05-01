В едином порыве: в Калининграде прошла первомайская демонстрация

Традиция первомайских шествий словно бы никуда и не уходила. Правда, школьников на них пока не сгоняют, но это, видимо, пока — «праздничные» демонстрации все больше напоминают то, что происходило в стране, о распаде которой в современной России принято сожалеть. Фотокорреспондент «Нового Калининграда.Ru» оценил размах событий, ради которых на 6 часов оказался перекрыт Ленинский проспект.

Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград.Ru».