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15:40 (мск), источник: Новый Калининград

В едином порыве: в Калининграде прошла первомайская демонстрация

Размах событий оценил фотокорреспондент «Нового Калининграда.Ru».

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фотографий

Традиция первомайских шествий словно бы никуда и не уходила. Правда, школьников на них пока не сгоняют, но это, видимо, пока — «праздничные» демонстрации все больше напоминают то, что происходило в стране, о распаде которой в современной России принято сожалеть. Фотокорреспондент «Нового Калининграда.Ru» оценил размах событий, ради которых на 6 часов оказался перекрыт Ленинский проспект.

Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград.Ru».

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